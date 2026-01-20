Белгидромет сообщил об уровне радиации в Беларуси вблизи Чернобыльской АЭС

Опубликовано: 20.01.2026 18:26 , Обновлено: 20.01.2026

Белгидромет на фоне новостей о том, что Чернобыльская АЭС (атомная электростанция), которая находится на территории Украины недалеко от границы с Беларусью, осталась после ночных ударов без подключения к жизненно важной линии передач, сообщил об уровне радиации на прилегающих территориях.

В белорусском погодном ведомстве уточнили, что на 20 января 2026 года радиационная обстановка в зоне влияния Чернобыльской АЭС оставалась стабильной.

«Превышений над многолетними установившимися значениями не зафиксировано», — успокоили в Белгидромете, уточнив, что дозы гамма-излучения в зоне влияния Чернобыльской АЭС составляют:

Брагин — 0,34 мкЗв/ч,

Василевичи — 0,11 мкЗв/ч,

Житковичи — 0,10 мкЗв/ч,

Мозырь — 0,10 мкЗв/ч.

Напомним, что Чернобыльская АЭС осталась без внешнего электроснабжения после воздушной атаки в ряде украинских регионов в ночь на 20 января. О том, что станция оказалась фактически отрезана от электросети, заявил генеральный директор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси.

Хотя ни украинские, ни международные эксперты пока не уточняют характер повреждений, приведших к отключению ЧАЭС от сети, сам по себе этот факт может иметь серьёзные последствия.

Станция полностью зависит от внешнего энергоснабжения. Оставшись без него, запитывать критически важные системы жизнеобеспечения станции можно будет только с помощью резервных дизель-генераторных станций. На сколько хватит ресурса имеющихся на станции резервных установок — не известно.

Ночные удары отрезали Чернобыльскую АЭС от электросети. Это опасно?