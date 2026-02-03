Белгидромет рассказал, зачем отправляет синоптиков в поля
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) рассказал и показал, зачем отправляет своих сотрудников в поля зимой.
Результаты”полевых работ” синоптиков, как оказалось, крайне важны другому государственному ведомству - Министерству сельского хозяйства и продовольствия. От метеорологов белорусские аграрии получают данные, критически важные для будущего урожая:
- температура почвы под снежным покровом,
- глубина промерзания почвы
- высота снежного покрова на полях, где посеяны зимующие полевые культуры.
Все основные параметры замеряются в полевых условиях синоптиками в последний день каждой пятидневки. Для каждого замера у специалистов есть особая техника с точными датчиками. К примеру, температуру почты измеряют с помощью электротермометра на глубине 3 см - это глубина залегания зерна озимых и критическая точка для корневой системы многолетних трав. Есть в арсенале полевых синоптиков мерзлотомер со специальными щупами, как ими пользуются специалисты, в Белгидромете показали на примере полевых работ на Гомельщине.
Высоту устоявшегося снежного покрова проверяют в среднем раз в 10 суток. Для этого идут на контрольное поле и измеряют сугробы через каждые 20 метров. За раз проверяют не менее 50 контрольных точек. Если же слой снега выше 5 см, проводят также замер плотности снега с помощью специального весового снегомера.
Кстати, именно от параметра плотности снежного покрова будет зависеть запас воды по весне, а следовательно - и степень увлажнения почвы в начале посевной.