Белгидромет рассказал, зачем отправляет синоптиков в поля

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Опубликовано: 03.02.2026 14:05 , Обновлено: 03.02.2026

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) рассказал и показал, зачем отправляет своих сотрудников в поля зимой.

Результаты”полевых работ” синоптиков, как оказалось, крайне важны другому государственному ведомству - Министерству сельского хозяйства и продовольствия. От метеорологов белорусские аграрии получают данные, критически важные для будущего урожая:

температура почвы под снежным покровом,

глубина промерзания почвы

высота снежного покрова на полях, где посеяны зимующие полевые культуры.

Все основные параметры замеряются в полевых условиях синоптиками в последний день каждой пятидневки. Для каждого замера у специалистов есть особая техника с точными датчиками. К примеру, температуру почты измеряют с помощью электротермометра на глубине 3 см - это глубина залегания зерна озимых и критическая точка для корневой системы многолетних трав. Есть в арсенале полевых синоптиков мерзлотомер со специальными щупами, как ими пользуются специалисты, в Белгидромете показали на примере полевых работ на Гомельщине.

Высоту устоявшегося снежного покрова проверяют в среднем раз в 10 суток. Для этого идут на контрольное поле и измеряют сугробы через каждые 20 метров. За раз проверяют не менее 50 контрольных точек. Если же слой снега выше 5 см, проводят также замер плотности снега с помощью специального весового снегомера.

Кстати, именно от параметра плотности снежного покрова будет зависеть запас воды по весне, а следовательно - и степень увлажнения почвы в начале посевной.