Белгидромет предупредил о сильном ветре 10 февраля

Опубликовано: 10.02.2023 08:13 , Обновлено: 10.02.2023

Белгидромет объявил желтый уровень опасности на 10 февраля из-за гололедицы и сильного ветра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с.

В целом в этот день будет облачно с прояснениями, с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, а также слабый гололед.

Температура составит от -3..+3°С.

В свою очередь в МЧС традиционно назвали факторы опасности. Это: