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Белгидромет предупредил о сильном ветре 10 февраля

Белгидромет предупредил о сильном ветре 10 февраля
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Белгидромет объявил желтый уровень опасности на 10 февраля из-за гололедицы и сильного ветра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с.

В целом в этот день будет облачно с прояснениями, с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, а также слабый гололед.

Температура составит от -3..+3°С.

В свою очередь в МЧС традиционно назвали факторы опасности. Это:

  • повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
  • нарушение электроснабжения;
  • повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
  • падение деревьев;
  • затруднение движения транспорта;
  • увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий;
  • риск травматизма населения.
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