Белгидромет предупредил о сильном ветре 10 февраля
Белгидромет объявил желтый уровень опасности на 10 февраля из-за гололедицы и сильного ветра.
По прогнозу синоптиков, в пятницу ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с.
В целом в этот день будет облачно с прояснениями, с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, а также слабый гололед.
Температура составит от -3..+3°С.
В свою очередь в МЧС традиционно назвали факторы опасности. Это:
- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
- нарушение электроснабжения;
- повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
- падение деревьев;
- затруднение движения транспорта;
- увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- риск травматизма населения.