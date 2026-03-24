Белгидромет предупредил о неблагоприятных метеорологических условиях первой категории в Минске

Опубликовано: 24.03.2026 17:02 , Обновлено: 24.03.2026

Белгидромет сообщил, что с 23 на 24 марта зафиксировал в столице Беларуси превышение гигиенических показателей воздуха из-за превышения содержания твердых частиц (пыли).

Что обнаружили в воздухе:

твёрдые частицы (фракция размером до 2,5 мкм, мелкая пыль);

азота оксид.

“Увеличение концентрации азота оксида отмечалось в утренние часы — в период пиковой интенсивности движения автотранспорта, по остальным загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций не выявлено”, — уточнили в Белгидромете.

В связи с выявленными показателями утром 23 марта Белгидромет отправил крупным промышленным и автотранспортным предприятиям Минска предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой категории.

Им было рекомендовано скорректировать режим работы “для минимизации выбросов в период, способствующий накоплению загрязняющих веществ”. Последовали ли им заводы, в Белгидромете не уточнили.

В то же время там уточнили, что ежегодное повышение содержания твёрдых частиц (пыли) в воздухе весной обусловлено комплексом факторов, среди которых пожары и перенос их дыма, а также работа заводов и износ автомобильных шин.