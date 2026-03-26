Белгидромет понизил температуру днём и повысил ночью. На выходных будут и дожди

Опубликовано: 26.03.2026 11:49 , Обновлено: 26.03.2026

Для тех белорусов, кто планирует провести ближайшие выходные на даче или выбраться на природу, погода подготовила сразу несколько сюрпризов. Приятных и не очень. Синоптики уверяют: суббота будет солнечной и теплой, а вот воскресенье может немного подпортить планы.

Тем временем Белгидромет скорректировал свой прогноз на пятницу - субботу. Теперь, согласно его данным, ночью будет на градус-два теплее (от 0..+1°C), а днём чуть прохладнее (до +19°C).

Фронт размывается

В пятницу, 27 марта, к Беларуси подойдёт размытый атмосферный фронт. Согласно данным телеграм-канала Nadvorie, это значит, что на западной половине страны днём возможны кратковременные ливни, хотя и совсем без гроз. Температура воздуха при этом поднимется до комфортно весенних +13..+16°С.

«Фронт вглубь территории Беларуси не пройдёт, к вечеру его размоет высоким давлением», — пояснили в Nadvorie.

Тем временем в Белгидромете были куда более щедры на тепло. Там заверили, что в пятницу погоду будет определять тёплая воздушная масса, лишь ночью и утром по западу страны сохранится влияние малоподвижного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +7°С, максимальная днём — от +11°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку, уверяют в государственном погодном ведомстве. В Минске, по данным телеграм-канала Метеовайб, ночью будет и вовсе +2..+4°С, днём +14..+16°С, ещё и без дождей.

Суббота: главный подарок для дачников?

28 марта, в субботу, по утверждению всех метеорологов, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, всё ещё сформированная в тёплой воздушной массе. Этот день, пожалуй, станет самым удачным для работ на участке и отдыха на природе.

Синоптики считают, что в этот день будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами — слабый туман, но днём он рассеется. Ветер умеренный.

Температура: ночью — 0..+6°С, днём — +12..+19°С.

Без дождей никак

Однако в воскресенье, 29 марта, как сообщили в Белгидромете, хотя ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днём погодные условия начнёт формировать малоактивный фронтальный раздел.

И это значит, что утром и днём местами по Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Температура всё же будет для весны очень даже комфортной: от 0 до +7°С ночью, днём — от +12 до +18°С.

Теперь вы знаете, когда планировать шашлык на природе и работу на огороде. Не откладывайте свои дела на воскресенье, ведь суббота, судя по прогнозу, подарит максимум комфорта: солнце, тепло и никаких осадков.

И ещё один приятный момент: ночная температура больше не опускается ниже нуля. Лето всё ближе?