Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за ветра до 86 км/ч

Опубликовано: 25.12.2025 21:10 , Обновлено: 25.12.2025

Белгидромет сообщил, что с 26 по 28 декабря включительно в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Его причина — сильный ветер, который будет достигать 86 км/ч в порывах.

Уже ночью и утром 26 декабря , в пятницу, ветер усилится «во многих районах», предупредили в метеорологическом ведомстве. Скорость ветра в порывах может составить до 72 км/ч.

Также в пятницу тёплый фронт циклона может принести снегопады и метели, но только на востоке Беларуси. По данным модели ICON, к утру может сформироваться снежный покров высотой до 5–6 см, сообщил Telegram-канал «Метеовайб».

А вот в центре страны осадки будут небольшими. На западе и вовсе сохранится сухая погода.

27 декабря , в субботу, ситуация повторится, прогнозируется такая же скорость ветра.

28 декабря (воскресенье) во многих районах Беларуси северо-западный ветер в западной части страны может местами достигать 86 км/ч.