Белгидромет объявил на выходные оранжевый уровень опасности
Специалисты Белгидромета предупредили о неблагоприятном явлении 11 и 12 февраля и объявили оранжевый уровень опасности. Судя по карте МЧС, больше всего непогода затронет 4 области.
По прогнозу синоптиков, почти по всей Беларуси в субботу 11 февраля ожидают усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.
В воскресенье, 12 февраля , ночью такой ветер сохранится на большей части территории страны. Кроме того Беларусь в это время окажется в тыловой части частного циклона, центр которого будет смещаться на центральные районы Европейской России.
Тем временем в МЧС опубликовали карту, на которой видно, что хуже всего может быть в Гродненской, Витебской, Могилевской и Минской областях. В Брестском и Гомельском районе объявили только желтый уровень опасности.
А кроме ветра, во всех регионах, кроме Брестского, ожидают гололедицу.
В МЧС посоветовали на выходных отказаться от поездок на автомобиле, осторожно передвигаться, обходить шаткие здания и избегать оборванных проводов линий электропередач.
Что касается температуры, то Белгидромет спрогнозировал 11 февраля ночью 0..-6°С, днем 0..+5°С. А 12 февраля ночью будет -3..-10°С, днем -4..+2°С.
Также по Беларуси ожидают снег.