Белгидромет объявил на выходные оранжевый уровень опасности

Опубликовано: 10.02.2023 13:41 , Обновлено: 10.02.2023

Специалисты Белгидромета предупредили о неблагоприятном явлении 11 и 12 февраля и объявили оранжевый уровень опасности. Судя по карте МЧС, больше всего непогода затронет 4 области.

По прогнозу синоптиков, почти по всей Беларуси в субботу 11 февраля ожидают усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье, 12 февраля , ночью такой ветер сохранится на большей части территории страны. Кроме того Беларусь в это время окажется в тыловой части частного циклона, центр которого будет смещаться на центральные районы Европейской России.

Тем временем в МЧС опубликовали карту, на которой видно, что хуже всего может быть в Гродненской, Витебской, Могилевской и Минской областях. В Брестском и Гомельском районе объявили только желтый уровень опасности.

А кроме ветра, во всех регионах, кроме Брестского, ожидают гололедицу.

В МЧС посоветовали на выходных отказаться от поездок на автомобиле, осторожно передвигаться, обходить шаткие здания и избегать оборванных проводов линий электропередач.

Что касается температуры, то Белгидромет спрогнозировал 11 февраля ночью 0..-6°С, днем 0..+5°С. А 12 февраля ночью будет -3..-10°С, днем -4..+2°С.

Также по Беларуси ожидают снег.