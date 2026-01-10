Белгидромет объявил на воскресенье 11 января жёлтый уровень опасности. "Улли" и снег ещё вернутся?

Опубликовано: 10.01.2026 17:55 , Обновлено: 10.01.2026

Белорусский государственный гидрометеорологический центр (Белгидромет) сообщил, что на воскресенье, 11 января, в стране будет действовать жёлтый уровень опасности (низкий). Причём его ввели не из-за снега или ветра.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -12…-18°С, при прояснениях -19…-23°С; максимальная днём не поднимется выше -8…-14°С. Причем в небе вместе с похолоданием будут прояснения и кто-то даже может увидеть солнце.

Основной опасностью на воскресенье назвали гололедицу. Впрочем, в погодном ведомстве напомнили, что в ближайшие дни снегопады ещё продолжатся в большинстве районов Беларуси, но их интенсивность значительно уменьшится.

А вот модель ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды) предполагает, что 12 января, в понедельник, молодой южный циклон может слиться с ослабевающим ULLI, засыпав Беларусь снегом, и фактически «подпитает» его, ненадолго продлив жизнь. Такое слияние также может ослабить морозы и принести нам ещё немного снега, считают синоптики Nadvorie.

Согласно же прогнозу Белгидромета, 12-13 января в Республике всё ещё будут властвовать области пониженного атмосферного давления и холодной воздушной массы арктического происхождения.

А это значит, что 12 января на большей части территории страны может пройти кратковременный снег. Воздух охладится ночью от -10°С по юго-западу до -23°С по востоку, при прояснениях столбики термометров могут упасть до -27°С.

А вот днём обещают -11…-17°С, по юго-западу -9…-10°С.

13 января, во вторник, в Беларуси на большей части территории снова ожидается кратковременный снег.

“Температура воздуха ночью от -12°С по северу до -27°С по югу и юго-востоку, днём -11…-18°С, по северу -8…-10°С”, — предупредили в Белгидромете.