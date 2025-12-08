Белгидромет обновил данные по радиационной обстановке в Беларуси. Где повышенная?

Опубликовано: 08.12.2025 16:00 , Обновлено: 08.12.2025

Министерство природы Беларуси, ссылаясь на данные Белгидромета, сообщило, что радиационная обстановка в Республике остается стабильной и без изменений.

Так, по состоянию на 8 декабря 2025 года уровни мощности дозы гамма-излучения в Минске, Бресте, Витебске и Гродно составили 0,10 мкЗв/час, а в Гомеле и Могилеве – 0,11 мкЗв/час. Это соответствует средним значениям за годы наблюдений.

В то же время в некоторых городах Беларуси были зафиксированы повышенные уровни мощности дозы гамма-излучения. Все они находятся в зонах повышенного радиоактивного загрязнения: Брагин – 0,45 мкЗв/час, Славгород – 0,18 мкЗв/час.

Насколько указанные значения безопасны?

Представленные Белгидрометом значения находятся в пределах безопасных для здоровья человека. В большинстве городов уровень излучения (0,10–0,11 мкЗв/час) соответствует типичному природному фону для Беларуси и при этом сопоставим с показателями в других странах.

Для сравнения, доза от одного рентгенологического исследования грудной клетки составляет около 0,1 мЗв. Таким образом, текущая радиационная обстановка в стране остается в норме.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что защитный саркофаг, построенный за 1,5 млрд евро над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, расположенной в 16 километрах от границы с Беларусью, утратил способность сдерживать радиацию.

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