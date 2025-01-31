БелАЗ начал активно судиться с российскими предпринимателями из-за подделок
Белорусский завод БелАЗ, известный своими огромными карьерными самосвалами, вступил в судебные тяжбы с российскими предпринимателями и компаниями. С сентября 2024 года белорусский гигант подал более 20 исков в российские суды.
Все иски похожи. БелАЗ обвинил российские ИП и компании в незаконном использовании своего товарного знака. Проще говоря, предприниматели продавали на маркетплейсах разные товары с логотипом БелАЗ. Например, поддельные коллекционные модельки самосвалов, брелоки, магниты на холодильник и другую сувенирную продукцию, заметил портал Office Life.
Ещё в июне 2022 года Роспатент признал слова «БелАЗ» и BELAZ общеизвестными товарными знаками в России. Это значит, что использовать их без разрешения нельзя.
Белорусский завод потребовал с нарушителей компенсацию в размере 50 тысяч российских рублей, а также возмещения почтовых расходов и госпошлины за подачу иска.
Интересно, что многие дела рассматривались в упрощённом порядке, то есть судья принимал решение без вызова сторон в суд.
Если ответчиком является индивидуальный предприниматель, суд обычно частично удовлетворяет требования БелАЗа, взыскивая от 10 до 25 тысяч российских рублей плюс расходы. Иногда стороны заключают мировое соглашение, и тогда суд прекращает рассмотрение дела.
А вот с юридическими лицами БелАЗ судится более успешно, и суд чаще всего полностью удовлетворяет требования белорусского предприятия.
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