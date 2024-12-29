БелАЗ открыл свой первый фирменный магазин. Что продают?

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Опубликовано: 29.12.2024 09:35 , Обновлено: 25.04.2025

В Жодино Минской области, что недалеко от Борисова, открылся первый фирменный магазин белорусского производителя карьерных самосвалов. Назвали его, впрочем, не очень оригинально, просто переведя на английский - BELAZ SHOP.

Торжественное открытие посетил генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин и председатель Жодинского горисполкома Александр Цивако.

“Это событие знаменует собой… старт амбициозного проекта по продвижению бренда БЕЛАЗ. В преддверии новогодних праздников это отличная возможность приобрести оригинальные подарки для себя и близких, продемонстрировав свою любовь к мощной технике БЕЛАЗ и белорусской промышленности”, - заявил Сергей Лесин.

Согласно информации пресс-службы завода, в магазине можно будет купить “новый мерч”, среди которых:

футболки,

байки,

спортивные костюмы,

чемоданы,

магнитики.

“Специально для наших юных поклонников подготовлена своя коллекция стильной и удобной одежды”, - похвалилась на БелАЗе.

[inf]На заводе пообещали, что магазин будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а в субботу-воскресенье с 9:00. до 17:00. Адрес: Жодино, пр-т Ленина 20, Жодинский торговый центр.[/inf]

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