"Белавиа" запланировала приостановить полеты в этот российский город

Опубликовано: 26.09.2024 16:29 , Обновлено: 26.09.2024

В авиакомпании "Белавиа" сообщили о приостановке полетов в российскую Махачкалу (Республика Дагестан). Однако мера временная, так как это направление сезонное. Последний рейс из Минска в Махачкалу запланирован на 18 октября.

“В текущем году мы открыли рейс в Махачкалу, однако мы планируем его приостановить зимой и возобновить уже летом [2025 года]”, - сказала начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности “Белавиа” Екатерина Радишевская, передало агентство Sputnik.

Она также рассказала, что в настоящее время авиакомпания выполняет регулярные рейсы из Минска в Москву (48 рейсов в неделю), Санкт-Петербург (21 рейс в неделю), Калининград (6 рейсов в неделю), Казань, Екатеринбург и Сочи (по 2 рейса). Кроме того, самолеты “Белавиа” летают из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург, а также из Бреста в столицу России.

[info_b]Исходя из данных на сайте “Белавиа”, в Махачкалу из Минска самолеты летают по пятницам. И осталось четыре полета в этом году: 27 сентября, 4, 11 и 18 октября. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что авиакомпания “Белавиа” сообщила, что “персональный трансфер” в Национальный аэропорт “Минск” и обратно доступен теперь из любой точки Беларуси, а не только из столицы, как раньше. Посмотрели, сколько стоит добраться в аэропорт с комфортом. К примеру, из Гомеля трансфер на авто класса эконом обойдется в 580 рублей.

«Белавиа» предложила довезти в аэропорт «Минск» и обратно из любой точки страны. Сколько стоит?