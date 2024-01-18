«Белавиа» продлила распродажу билетов по 24 евро. Надолго?
Компания "Белавиа" решила продлить продажу акционных билетов по сниженному тарифу - 24 евро в одну сторону на все прямые регулярные рейсы. На этот шаг национальный авиаперевозчик пошёл в качестве извинения за перебои на официальном сайте, возникшие, по его словам, из-за наплыва клиентов, желающих приобрести билеты по выгодному тарифу.
“Не всё прошло так, как задумывалось”, - признались в пресс-службе “Белавиа” и объяснили, почему многие клиенты компании не смогли заказать билеты по сниженному тарифу 17 января.
“Во время проведения акции наш сайт работал с перебоями, что затрудняло покупку авиабилетов”, - рассказали в компании, пояснив, что это “первая акция такого масштаба”, которую компания запустила “на новом “движке” для бронирования билетов”. Очевидно, что он “не справился с наплывом желающих купить билеты”.
Однако в компании заверили, что уже “провели работу над ошибками” и их специалисты “в кратчайшие сроки восстановили работоспособность сайта”.
“Мы искренне сожалеем, что доставили вам некоторые неудобства, и надеемся, что вы смогли купить заветные билетики”, - подчеркнули в “Белавиа”.
В качестве извинений перед своими клиентами, которым накануне так и не удалось воспользоваться акционным предложением, компания продлила распродажу еще на один день, оставив условия покупки неизменными.
[info_b]Приобрести билеты по тарифу от 24 евро можно до 23:59 18 января 2024 года .[/info_b]
Напомним, «Белавиа» объявила продажу билетов по тарифу за 24 евро в одну сторону на все прямые регулярные рейсы в среду, 17 января. Однако желающие воспользоваться скидкой получили неожиданные цифры и столкнулись с проблемами при заказе и оплате билетов.
«Белавиа» объявила распродажу билетов по 24 евро. Но есть нюанс