«Белавиа» предупредила об отмене и задержках рейсов

Опубликовано: 27.01.2026 13:19 , Обновлено: 27.01.2026

Компания "Белавиа" 27 января вынуждена была отменить уже два рейса в Москву из-за плохих погодных условий. По той же причине временно приостановлены полёты в аэропорту Гомеля. Как быть пассажирам?

Из-за непогоды компании “Белавиа” пришлось скорректировать расписание регулярных и чартерных рейсов. В частности, отменили рейсы B2 987 и В2 992 Минск-Шереметьево-Минск, так как московская воздушная гавань в течение нескольких часов не принимала самолёты (и не отправляла те, что ждали вылета) из-за сильного снегопада.

На данный момент все ограничения Москва сняла, хотя в “Шереметьево” и предупредили, что из-за сложных метеоусловий наземное обслуживание воздушных судов на аэродроме может занимать по времени дольше обычного, а следовательно и ожидание пассажиров в терминалах может возрасти.

Что касается пассажиров отменённых рейсов из Минска, им предложили билеты на более поздний вылет или вовсе улететь в аэропорт Внуково. Вот доступные на данный момент варианты:

рейсы из Минска в Шереметьево на 13:20 и 19:55,

обратные рейсы из Шереметьево в Минск на 15:40 и 22:15.

Также в расписании “Белавиа” на сегодня есть рейс из Минска в Домодедово на 17:35 (обратные рейсы в 12:50, 19:55) и из Минска во Внуково на 14:50 (обратный рейс в 17:15).

Что касается вылетов из Гомельского аэропорта, который также сегодня приостановил приём и отправку самолетов, пассажирам предложили либо перенести вылет на другую дату, либо вернуть билеты, получив компенсацию их стоимости, либо улететь из Минска. В последнем случае компания пообещала организовать автобусный трансфер из аэропорта Гомеля в минский аэропорт.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства, подчеркнув, что решения о корректировке графика полетов принимаются исключительно из интересов “приоритета обеспечения безопасности пассажиров”.