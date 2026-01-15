"Белавиа" предупредила о задержках рейсов из-за ситуации в Иране – «Полную безопасность гарантируем»

Опубликовано: 15.01.2026 13:13 , Обновлено: 04.03.2026

Компания “Белавиа” предупредила пассажиров о задержках некоторых рейсов, которые вызваны обострившейся ситуацией в Иране. Власти страны на какое-то время закрыли своё воздушное пространство, из-за чего авиаперевозчикам пришлось скорректировать свои маршруты.

Так, пассажирам “Белавиа” сегодня пришлось провести в аэропорту почти 5 лишних часов из-за задержки ночного рейса В2 717 Минск-Дубай. Самолёт, запланированный к вылету на 3:05, в результате покинул Национальный аэропорт Минск лишь в 7:43.

Обратный рейс в Минск (В2 718), соответственно, также будет выполнен с задержкой. Теперь он запланирован на 15:45 по местному времени. Пассажирам пообещали предоставить обед и напитки.

В компании пояснили, что на данный момент Иран снял ограничения на полёты над своей территорией, поэтому об обмене или переносах рейсов речь не идёт, но в случае необходимости расписание полетов могут оперативно скорректировать, о чём заранее предупредили пассажиров.

""Белавиа” намерена продолжать выполнение рейсов по маршруту Минск-Дубай-Минск, гарантируя пассажирам полную безопасность. Авиакомпания продолжает следить за ситуацией и готова корректировать расписание полетов при необходимости” , - заявили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, в начале недели Министерство иностранных дел Беларуси сделало заявление по поводу ситуации в Иране. В нём оно отвергло попытки иностранного вмешательства, а также дало рекомендации белорусам, которые намерены лететь в Иран или уже там находятся.

МИД рекомендовал белорусам следовать рекомендациям NOTAM