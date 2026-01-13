МИД рекомендовал белорусам следовать рекомендациям NOTAM

Опубликовано: 13.01.2026 19:49 , Обновлено: 04.03.2026

Министерство иностранных дел Беларуси (МИД) сделало заявление по поводу ситуации в Иране. В нём оно отвергло попытки иностранного вмешательства, а также дало рекомендации белорусам, которые намерены лететь в Иран или уже там находятся.

«Мы убеждены, что правительство Ирана и иранский народ способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране», — заявили белорусские дипломаты.

А вот белорусам, которые намерены посетить страну, раздираемую внутренним конфликтом, во внешнеполитическом ведомстве Беларуси посоветовали следить за официальными уведомлениями авиационных властей (NOTAM).

[inf]NOTAM (сокращение от англ. Notice to Airmen или Notice to Air Missions — «Уведомление аэронавигационному персоналу») — это официальное, срочное сообщение, распространяемое авиационными властями страны. Как правило, оно касается ограничений на полёты по различным причинам, связанным с безопасностью.[/inf]

Тем временем эскалация протестов и усиление мер безопасности по всему Ирану привели к тому, что ряд международных авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в страну.

Отмена рейсов в основном затронула рейсы в международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране, а также другие аэропорты, включая:

международный аэропорт Бандар-Аббас,

международный аэропорт Мешхеда,

международный аэропорт Шираза.

По данным FlightAware, несколько авиакомпаний Персидского залива и Европы начали отменять рейсы с пятницы. Авиакомпании, включая Emirates, flydubai и Qatar Airways, были одними из первых. За ними последовали европейские операторы, такие как Austrian Airlines и Turkish Airlines. В настоящее время Flight Radar показывает отсутствие коммерческой активности в воздушном пространстве Ирана.

Уже тем гражданам Беларуси, которые находятся в Иране, МИД рекомендовал следовать указаниям властей Ирана и быть осмотрительными.