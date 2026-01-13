МИД рекомендовал белорусам следовать рекомендациям NOTAM
Министерство иностранных дел Беларуси (МИД) сделало заявление по поводу ситуации в Иране. В нём оно отвергло попытки иностранного вмешательства, а также дало рекомендации белорусам, которые намерены лететь в Иран или уже там находятся.
«Мы убеждены, что правительство Ирана и иранский народ способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране», — заявили белорусские дипломаты.
А вот белорусам, которые намерены посетить страну, раздираемую внутренним конфликтом, во внешнеполитическом ведомстве Беларуси посоветовали следить за официальными уведомлениями авиационных властей (NOTAM).
[inf]NOTAM (сокращение от англ. Notice to Airmen или Notice to Air Missions — «Уведомление аэронавигационному персоналу») — это официальное, срочное сообщение, распространяемое авиационными властями страны. Как правило, оно касается ограничений на полёты по различным причинам, связанным с безопасностью.[/inf]
Тем временем эскалация протестов и усиление мер безопасности по всему Ирану привели к тому, что ряд международных авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в страну.
Отмена рейсов в основном затронула рейсы в международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране, а также другие аэропорты, включая:
- международный аэропорт Бандар-Аббас,
- международный аэропорт Мешхеда,
- международный аэропорт Шираза.
По данным FlightAware, несколько авиакомпаний Персидского залива и Европы начали отменять рейсы с пятницы. Авиакомпании, включая Emirates, flydubai и Qatar Airways, были одними из первых. За ними последовали европейские операторы, такие как Austrian Airlines и Turkish Airlines. В настоящее время Flight Radar показывает отсутствие коммерческой активности в воздушном пространстве Ирана.
Уже тем гражданам Беларуси, которые находятся в Иране, МИД рекомендовал следовать указаниям властей Ирана и быть осмотрительными.