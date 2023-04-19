Белавиа предложила белорусам "нетривиальный" рейс за 244 евро. Куда?

Опубликовано: 19.04.2023 10:28 , Обновлено: 31.03.2024

Как сообщила на своем официальном сайте компания «Белавиа», с 23 мая открываются регулярные рейсы из Минска в Мурманск. Планируется, что попасть в этот "крупный портовой город" и вылететь из него в столицу Беларуси можно будет по вторникам.

Как отметил генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец, «новое направление ориентировано и на пассажиров, путешествующих транзитом через Минск, и на туристов, предпочитающих нетривиальные маршруты».

Что касается расписания, то вылет из Минска запланирован на 10:15, прибытие в Мурманск ожидается в 13:00. Обратные рейсы из Международного аэропорта Мурманск запланированы на 14:00, прилет в Минск соответственно – в 16:40.

Цена билета туда и обратно – 244 евро (тариф LIGHT).

В «Белавиа» подумали и о тех, кому Мурманск очень понравится. Есть возможность купить билет в один конец. Стоимость полета в одну сторону – от 134 евро.

Как сообщал ранее Телеграф со ссылкой на издание AirportHaber, Турция ввела запрет на обслуживание самолетов из Беларуси, если они произведены с участием США. Такое решение власти страны приняли после уведомления Минфина США с требованием соблюдать санкции.

Турция запретила обслуживание самолетов из Беларуси