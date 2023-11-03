"Белавиа" пообещала показывать фильмы в самолетах и ввести доппитание. Когда?

Опубликовано: 03.11.2023 13:28 , Обновлено: 31.03.2024

Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец на пресс-конференции 3 ноября рассказал о нововведениях, которые компания планирует ввести на борту самолетов.

Он заявил, что сегодня “ведется очень серьезная работа по системе развлечений на борту”.

“Это не аниматоры будут бегать. Ну, скажем так, это локальный Wi-Fi. Будут в систему загружены фильмы, аудиокниги, игры, газеты, журналы, средства массовой информации и другие возможности», – пообещал Чергинец.

Глава компании отметил, что так как сейчас есть рейсы по 5-6 часов, “усидеть на месте, особенно ребенку, невозможно”. Поэтому системы планируют установить на всех бортах.

“И на своих мобильных устройствах, на телефонах, на планшетах можно будет закачанные на борт фильмы, книги, средства массовой информации прочитать, посмотреть, послушать», – добавил Чергинец.

Возможным этот станет, по его словам, “в течение следующего года”.

Как это нововведение скажется на цене авиабилетов, он не уточнил.

Дополнительное питание

Пообещал Чергинец и предоставить клиентам возможность заказывать в самолетах дополнительное питание.

“Нам периодически говорят, что вы плохо кормите на борту. То есть, не плохо кормите, а мало. Одному человеку вообще ничего не хочется, водички попить, другому хочется там какое-то большое блюдо, плотненько поесть”, — отметил он.

По словам гендиректора, “все это станет возможным”, система “дорабатывается”.

“Можно будет купить, предварительно заказать и оплатить бортовое питание дополнительное какое-то», – поделился он.

Ранее Телеграф писал, что “Белавиа” утром в четверг, 2 ноября, сообщила об инциденте с самолётом Boeing 737 – MAX 8, летевшем по маршруту Стамбул-Минск. Уже после того, как самолёт поднялся в небо, выяснилось, что шина одного из колёс самолёта могла быть повреждена, однако экипаж решил продолжить полёт.

«Белавиа» сообщила об инциденте с самолётом на рейсе Стамбул-Минск. Что известно?