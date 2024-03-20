"Белавиа" показала новую космическую ливрею самолёта

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Опубликовано: 20.03.2024 11:26 , Обновлено: 20.03.2024

Специально для белорусской делегации, которая отправилась сегодня утром, 20 марта, на космодром Байконур, в авиакомпании "Белавиа" создали космическую ливрею для самолёта. На ней — васильки, звёзды и космонавты.

На борту самолёта – делегация из Беларуси, родственники космонавтов и группа поддержки Марины Василевской, которая 21 марта должна отправиться на МКС.

“Конечно, мы не могли не подготовиться к такому рейсу и… сделали космоливрею”, — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Там же добавили, что для белоруски-космонавта «Белавиа» – это “любимая авиакомпания, где она более 7 лет с удовольствием работала бортпроводником”.

Жительница Беларуси Марина Василевская вместе с Олегом Новицким и астронавтом Трейси Дайсон должны отправиться на орбиту на борту «Союза МС-25». “Сейчас участники основного экипажа находятся на Байконуре, где идут последние приготовления к старту”, передаёт телеканал “СТВ”.

Ранее Телеграф писал, что в “Белавиа” объявили о возобновлении популярной услуги, позволяющей пассажирам предварительно забронировать себе место на борту воздушного судна на этапе онлайн-регистрации. Впрочем, воспользоваться ею можно будет далеко не на всех рейсах.

«Белавиа» снова разрешила пассажирам выбирать места в самолетах. Но не во всех