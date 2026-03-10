«Белавиа» отменила ещё два рейса в Израиль. Что с билетами?

Опубликовано: 10.03.2026 11:06 , Обновлено: 10.03.2026

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" 10 марта объявил об отмене ещё двух рейсов в израильский в Тель-Авив, запланированных на эту неделю. Нарушение авиасообщения между Беларусью и Израилем связано с военными действиями на Ближнем Востоке.

Как пояснили в пресс-службе белорусского перевозчика, авиационные власти Израиля продлили запреты на полёты над страной для гражданских самолётов иностранных авиаперевозчиков как минимум до следующего понедельника, 16 марта. Как следствие, белорусской компании пришлось отменить два рейса в Тель-Авив и обратно, запланированные на эту неделю:

в четверг, 12 марта,

в воскресенье, 15 марта.

Пассажирам этих рейсов пообещали оформить возврат билетов. Обращаться пассажирам в компании посоветовали туда, где билеты покупали.

Напомним, накануне “Белавиа” пришлось также пришлось объявить о прекращении регулярных полетов в Дубай. Приостановка рейсов будет действовать как минимум до 28 марта из-за решения властей Дубая, который ограничил полеты из-за военных действий в Иране, из-за которых под обстрелами периодически оказывается и территория ОАЭ.

Белавиа предупредила о приостановке рейсов в Дубай почти до конца марта