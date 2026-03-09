Белавиа предупредила о приостановке рейсов в Дубай почти до конца марта

Опубликовано: 09.03.2026 21:14 , Обновлено: 09.03.2026

Белорусский государственный авиаперевозчик "Белавиа" объявил о прекращении регулярных полетов в Дубай. Приостановка рейсов будет действовать до 28 марта из-за решения властей Дубая, который ограничил полеты.

“В среду, 11.03.2026, запланирован вывозной рейс из Дубая. На данный рейс можно приобрести билеты: актуально для тех, кто хочет улететь из Эмиратов, но у кого нет билетов авиакомпании Belavia”, - пояснили в авиакомпании.

А вот билеты на отмененные рейсы, а также с датами вылета 29.03, 30.03, 31.03.2026 года можно вернуть без штрафов.

На данный момент Белавиа совершила то вывозных рейса из Дубая с 6 по 8 марта.

“Два рейса было выполнено на «Боинг-737-800» с техпосадкой в Актау, еще один – на А330-200. Всего за три дня в Беларусь было доставлено 645 человек. Сегодняшний вывозной рейс находится на пути из Дубая в Минск”, - рассказали в Белавиа.