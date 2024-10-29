"Белавиа" отменила рейсы в Россию из Бреста и Гомеля. Что произошло?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 29.10.2024 15:17 , Обновлено: 29.10.2024

Авиакомпания "Белавиа" отменила 28 октября рейсы из Гомеля и Бреста в Москву (Шереметьево), а 29-го - из Гомеля в Санкт-Петербург и столицу России (Внуково). Об этом сообщил Telegram-канал "От Винта | Авиация Беларуси".

По его информации, “Белавиа” временно приостановила рейсы из этих белорусских областных центров в Россию. Причина - техническое обслуживание части самолетов. При этом, по информации источников канала, на следующей неделе рейсы должны возобновить.

“Из регионов пока все отмена в Москву и Питер. Есть вопрос по самолетам. Они сейчас на форме (на различных формах ТО). Но с понедельника рейсы обещают вернуть”, - передал слова источника “От Винта | Авиация Беларуси”.

В самой авиакомпании об этом ничего не сообщали. А 27 октября написали, что с переходом на зимнее расписание увеличивается частота полетов из Бреста и Гомеля в Москву.

По данным авиационных сервисов Flightradar24 и Planespotters, самолеты Boeing 737-300 (EW-254PA) и Embraer ERJ-175 (EW-512PO) авиакомпании находятся на техобслуживании. А борт Embraer ERJ-195 (EW-399PO) задействовали на выездную серию хоккейного клуба “Динамо-Минск”.

“То есть из 13 самолетов Belavia сейчас, по сути, выбыло 3 (почти четверть всего парка)”, - посчитал Telegram-канал.

Рейса из Гомеля в Москву на 29 октября на сайте “Белавиа” действительно нет. Но предлагают на 31-е с вылетом из Гомеля в 16:00 и прилетом в Москву в 17:25.

Рейсы из Бреста в столицу РФ отсутствуют и на 29 октября, и на 30-е, и на 31-е.

Ранее Telegraf.news писал, что российская авиакомпания “Победа” решила приостановить полеты в Беларусь. Это следует из расписания авиаперевозчика, где забронировать билет после 26 октября уже невозможно. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений лоукостер не делал, в белорусском представительстве “Победы” сообщили, что отмена рейсов связана с зимним периодом.

Российская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь. Что случилось?