Российская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь. Что случилось?

Опубликовано: 21.10.2024 19:14 , Обновлено: 21.10.2024

Российская авиакомпания "Победа" решила приостановить полёты в Беларусь. Это следует из расписания авиаперевозчика, где забронировать билет после 26 октября уже невозможно. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений лоукостер не делал, в белорусском представительстве "Победы" сообщили, что отмена рейсов связана с зимним периодом.

Там добавили, что полёты возобновят в конце марта 2025 года, а пока белорусам останутся доступны лишь отечественная “Белавиа” и российский “Аэрофлот”, цены на которые, к слову, на порядок выше, чем у “Победы”. Из расписания на сайте лоукостера следует, что последний рейс из Москвы в Минск авиакомпания выполнит 26 октября, из Санкт-Петербурга в Минск – 25 октября. Дальнейшего расписания попросту нет, передало информагентство Sputnik.

Авиакомпания “Победа”, которая считается низкобюджетной по сравнению с конкурентами, впервые запустила рейсы в Беларусь в июне 2022 года. Первый маршрут перевозчика связал Санкт-Петербург и Минск, а в конце октября того же года состоялся запуск рейсов по маршруту “Москва – Минск”. С 2023 года в расписании авиаперевозчика появился Гомель.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси объявил о создании единой автоматизированной системы персональных данных авиапассажиров. Это значит, что отныне вся информация о тех, кто летает на самолётах, будет передаваться властям. Речь идёт о номере и серии паспорта, дате рождения, гражданстве и т.д.

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