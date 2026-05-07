"Белавиа" объявила дату возобновления полётов в Дубай

Опубликовано: 07.05.2026 07:42 , Обновлено: 07.05.2026

Белорусский государственный авиаперевозчик “Белавиа” объявил о возобновления регулярных рейсов в ОАЭ. Полёты в эту страну были прекращены по соображениям безопасности после начала военных действий на Ближнем востоке. Ограничения на полёты вводили власти самих ОАЭ, и вот в "Белавиа" объявили дату, когда для белорусского перевозчика эти ограничения планируют снять.

По информации “Белавиа”, регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем будет восстановлено к концу этого месяца. Первый рейс намечен на 22 мая, а далее Боинг 737 белорусского перевозчика планирует летать туда 2 раза в неделю - по вторникам и пятница.

Однако в компании сразу предупредили, что возобновление регулярных рейсов возможно лишь при условии, что будут обеспечены “условия для безопасного выполнения полетов” в этот ближневосточный регион.

Пока обстановка на Ближнем Востоке остаётся нестабильной и напряженной, несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа в последние дни активно заявляет о том, что американское военное наступление против Ирана уже завершено.

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Тем не менее, в начале этой недели Иран впервые за месяц объявленного перемирия с США и Израилем возобновил воздушные атаки и ударил по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По данным Минобороны страны, в минувший понедельник силы противовоздушной обороны перехватили не менее 19 баллистических и крылатых ракет и беспилотников, выпущенных с территории Ирана.

Результатом этой атаки стал пожар в районе нефтепромышленного комплекса Эль-Фуджайра, в по всем эмиратам до конца недели ввели дополнительные меры безопасности и решили перевести занятия в школах в онлайн-формат.