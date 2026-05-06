Трамп приостановил "Проект Свобода" в Ормузском проливе

Опубликовано: 06.05.2026 08:55 , Обновлено: 06.05.2026

Президент США Дональд Трамп публично объявил о приостановке своей операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе. В рамках этой операции американские военные корабли должны были сопровождать гражданские суда на этом морском пути. При этом о снятии блокады Ормузского пролива речи не идёт.

О решении “приостановить ненадолго” объявленный всего пару дней назад “Проект Свобода”, Трамп написал на своей страничке в соцсети Truth Social. Политик сослался на “значительный прогресс” в достижении “полного и окончательного соглашения” с Ираном и заявил, что о приостановке операции его попросили власти Пакистана и “других стран” - каких именно, он не уточнил.

Несколькими часами ранее госсекретарь США Марко Рубио изложил начавшуюся в понедельник операцию по эвакуации застрявших танкеров из Ормузского залива, который остаётся практически закрытым с начала конфликта в Иране, что спровоцировало глобальный энергетический кризис.

«Мы пришли к взаимному соглашению, что, пока блокада будет оставаться в полной силе, проект «Свобода» будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение», — написал Трамп в социальных сетях.

По сути, американский президент поставил на паузу собственную угрозу Тегерану, поскольку после объявления о начале операции “Проект Свобода” движение через Ормузский пролив так и не было возобновлено.

Иран отказался пропускать какие-либо корабли без согласования со своим правительством. Более того, по тем судам, которые, после анонсирования операции «Проект Свобода» попытались пройти пролив, был открыт огонь на поражение. Накануне Иран также возобновил ракетные удары по территории ОАЭ, что, по мнению некоторых военных обозревателей, могло спровоцировать возобновление полномасштабных боевых действий в регионе.

Но вместо этого Трамп, судя по всему, отказался от эскалации конфликта и поставил на паузу собственные угрозы. Сам по себе “Проект Свобода”, по словам политических обозревателей, едва ли мог как-то навредить переговорам с Ираном.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что американское военное наступление против Ирана и вовсе завершено и что Вашингтон теперь сосредоточен на “некинетических средствах” в попытке убедить Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций.

“Операция «Эпическая ярость» завершена. Мы достигли целей этой операции”, — заявил Рубио на пресс-конференции.

На вопрос о том, как США могут заявлять о победе, если Иран так и не отказался отказаться от своих возможностей по обогащению урана и запасов высокообогащенного урана, Рубио заявил, что целью этой войны было устранение «обычного щита», который Иран пытался создать с помощью баллистических ракет, чтобы помешать странам противодействовать его ядерной программе.

Рубио заявил, что теперь внимание США переключилось на освобождение Ормузского пролива в рамках операции «Проект Свобода».