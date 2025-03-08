Белавиа сделала платной самую востребованную услугу для пассажиров? Узнали как получить место в бизнесс-классе без допоплаты

Опубликовано: 08.03.2025 09:15 , Обновлено: 08.03.2025

Пассажиры белорусского авиаперевозчика пожаловались, что "Белавиа" убрала возможность бесплатно выбрать место за 24 часа до полета и теперь за такую востребованную услугу надо заплатить. Однако есть нюанс, который позволяет избежать лишних трат. Разобрались, что известно.

На сайте компании нет никаких упоминаний об изменении услуг, связанных с выбором места. Мало того, в описании процедуры онлайн-регистрации на рейс прямо [link href=“https://belavia.by/check-in/#/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сказано [/link], что пассажирам “можно самостоятельно выбрать место”.

Однако в интернете появилась информация, что компания теперь предложила платить за выбор места во время онлайн-регистрации, которая начинается за 24 часа до вылета.

При этом процедуру выбора места можно пропустить. Тогда пассажирам будет назначено случайное место без оплаты. Как все мы знаем, стоя в самолёте точно никто не полетит.

И на самом деле, на сайте компании говорится, что “в случае, если данный этап будет пропущен, то место пассажиру будет назначено системой автоматически из числа доступных без взимания оплаты”.

[inf]Впрочем, пассажиры бизнес-класса имеют право воспользоваться услугой предварительного выбора места в салоне воздушного судна без дополнительной оплаты.[/inf]

Цены на места также отличаются в зависимости от категории места, примененного в авиабилете тарифа, а также других условий и отображается на шаге выбора места на сайте Белавиа.

В авиакомпании все кресла в самолете разделили на такие категории:

Категория 1 - Extra Leg Room Seat – место в салоне бизнес-класса по авиабилету экономического класса, при отсутствии на рейсе пассажиров бизнес-класса ; Категория 2 - Bulkhead Seat – место в 1-м ряду салона эконом-класса, расположенном за салоном бизнес-класса, в самолетах с конструктивно выделенным салоном бизнес-класса. Категория 3 - Exit Row Seat – место в рядах, расположенных напротив аварийных выходов, в которых увеличено пространство для ног; Категория 4 - Front Of Cabin Seat – места в начале салона эконом-класса, за исключением упомянутых выше категорий; Категория 5 - Standard Seat – стандартные места в салоне эконом-класса, за исключением упомянутых выше категорий.

[inf]Подробнее с условиями выборам места в самолёта Белавиа можно ознакомиться на официальном сайте по этой [link href=“https://belavia.by/vybor-mesta-na-bortu/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].[/inf]

Кстати, в Белавиа заявили, что не обязаны уведомлять пассажиров об изменениях в услуге, связанных с заменой типа и/или компоновки воздушного судна без изменения расписания движения воздушного судна.

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