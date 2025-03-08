Белавиа сделала платной самую востребованную услугу для пассажиров? Узнали как получить место в бизнесс-классе без допоплаты
Пассажиры белорусского авиаперевозчика пожаловались, что "Белавиа" убрала возможность бесплатно выбрать место за 24 часа до полета и теперь за такую востребованную услугу надо заплатить. Однако есть нюанс, который позволяет избежать лишних трат. Разобрались, что известно.
На сайте компании нет никаких упоминаний об изменении услуг, связанных с выбором места. Мало того, в описании процедуры онлайн-регистрации на рейс прямо [link href=“https://belavia.by/check-in/#/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сказано [/link], что пассажирам “можно самостоятельно выбрать место”.
Однако в интернете появилась информация, что компания теперь предложила платить за выбор места во время онлайн-регистрации, которая начинается за 24 часа до вылета.
При этом процедуру выбора места можно пропустить. Тогда пассажирам будет назначено случайное место без оплаты. Как все мы знаем, стоя в самолёте точно никто не полетит.
И на самом деле, на сайте компании говорится, что “в случае, если данный этап будет пропущен, то место пассажиру будет назначено системой автоматически из числа доступных без взимания оплаты”.
[inf]Впрочем, пассажиры бизнес-класса имеют право воспользоваться услугой предварительного выбора места в салоне воздушного судна без дополнительной оплаты.[/inf]
Цены на места также отличаются в зависимости от категории места, примененного в авиабилете тарифа, а также других условий и отображается на шаге выбора места на сайте Белавиа.
В авиакомпании все кресла в самолете разделили на такие категории:
- Категория 1 - Extra Leg Room Seat – место в салоне бизнес-класса по авиабилету экономического класса, при отсутствии на рейсе пассажиров бизнес-класса ;
- Категория 2 - Bulkhead Seat – место в 1-м ряду салона эконом-класса, расположенном за салоном бизнес-класса, в самолетах с конструктивно выделенным салоном бизнес-класса.
- Категория 3 - Exit Row Seat – место в рядах, расположенных напротив аварийных выходов, в которых увеличено пространство для ног;
- Категория 4 - Front Of Cabin Seat – места в начале салона эконом-класса, за исключением упомянутых выше категорий;
- Категория 5 - Standard Seat – стандартные места в салоне эконом-класса, за исключением упомянутых выше категорий.
[inf]Подробнее с условиями выборам места в самолёта Белавиа можно ознакомиться на официальном сайте по этой [link href=“https://belavia.by/vybor-mesta-na-bortu/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].[/inf]
Кстати, в Белавиа заявили, что не обязаны уведомлять пассажиров об изменениях в услуге, связанных с заменой типа и/или компоновки воздушного судна без изменения расписания движения воздушного судна.
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