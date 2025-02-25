"Белавиа" из-за сильных снегопадов отменила и перенесла рейсы на курорты Грузии и Сочи

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Опубликовано: 25.02.2025 16:19 , Обновлено: 25.02.2025

Авиакомпания "Белавиа" сообщила о переносе и отмене некоторых рейсов на курорты Грузии и Сочи по причине разбушевавшейся там непогоды. Сильные снегопады повлияли на расписание национального авиаперевозчика, который попросил белорусов следить за расписанием и актуальной информацией.

В пресс-службе “Белавиа” сообщили, что сегодняшние рейсы “Минск-Сочи” и “Сочи-Минск” были задержаны, а утренний рейс B2-925, следовавший по маршруту “Минск-Сочи”, вынужденно ушёл на запасной аэродром в Тбилиси. Борт с 67 пассажирами вылетел в пункт назначения примерно через 1,5 часа ожидания и “благополучно приземлился в международном аэропорту Сочи”, заверили в компании.

“Обратный рейс «Белавиа» B2-926 “Сочи-Минск”, вылет которого был запланирован на 12:30, ещё находится в аэропорту Сочи и готовится к вылету в ближайшее время. «Белавиа» предоставила пассажирам (всего 94 человека) воду и питание”, — отметили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Там добавили, что неблагоприятные погодные условия — снегопады и сильный боковой ветер — сказываются и на работе аэропорта Батуми. Для обеспечения безопасности пассажиров рейс из Минска в Батуми, запланированный на 25 февраля в 23:05, отменили в связи с метеоусловиями.

Пассажирам предложили вылететь в Батуми завтра, 26 февраля, в 15:00, либо оформить полный возврат стоимости авиабилетов. Вылет рейса из Батуми в Минск 26 февраля, соответственно, запланирован на 21:25 по местному времени, обратили внимание в “Белавиа”.

“Уважаемые пассажиры, учитывая, что снегопады зафиксированы также и в Кутаиси, просим следить за новостями и расписанием”, — предупредили в пресс-службе.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белавиа” объявила начало продажи билетов на рейсы по маршруту “Могилёв-Москва-Могилёв”. Мы посмотрели, во сколько обойдётся полёт в одну сторону, во сколько — туда-обратно, и как отличается стоимость билета из Могилёва и других областных центров.

«Белавиа» назвала цену на полеты из Могилева в Москву. Как отличается от рейсов из Гомеля и Бреста?