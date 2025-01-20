Меньше чем за час? Белавиа анонсировала регулярные рейсы в Москву из ещё одного областного центра Беларуси

Опубликовано: 20.01.2025 17:34 , Обновлено: 20.01.2025

Авиакомпания Белавиа объявила о скором запуске регулярного рейса из Могилёва в Москву. Об этом сообщила компания в своём тг-канале. Когда запланировали первый рейс?

Полёты будут выполняться дважды в неделю. Первый рейс в московский аэропорт Шереметьево запланировали на 28 апреля.

Специалисты вместе с командой могилёвского аэропорта начали подготовку к открытию рейса, отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, с 18 мая по 22 октября 2025 года авиакомпания запланировала возобновить чартерную программу из Могилёва в Анталью. Рейсы на турецкий курорт будут выполняться раз в 10 дней. Подробности по чартерной программе следует уточнять у туристических операторов.

Ранее из могилевского аэропорта выполнялись чартерные рейсы в Болгарию (с 2015 года), а в 2019 году добавились направления в Тунис, Турцию и Египет. Полёты по чартерным программам осуществлялись до 2021 года включительно.

Ранее Telegraf.news писал о запуске регулярного рейса, который свяжет белорусский Брест и российский Санкт-Петербург. Преодолеть расстояние в более чем 1100 километров предложили за 1 час 50 минут.

«Белавиа» открыла прямые рейсы из Бреста в Санкт-Петербург. Почём билет?