«Беларусбанк» решил снять часть ограничений по картам. Сколько смогут снять белорусы с 27 мая?

Опубликовано: 24.04.2024 12:52 , Обновлено: 24.04.2024

С 27 мая в "Беларусбанке" должны измениться некоторые ограничения по операциям с платёжными картами. Об этом уведомила пресс-службе банка.

Как отметили в “Беларусбанке”, сейчас на расходные операции с платёжными карточками установлены лимиты, и в сутки клиент может перевести на другую карту или снять с неё средства только на ограниченную сумму. Эта меру, по словам специалистов банка, предприняли чтобы минимизировать кражи со счетов клиентов.

С 27 мая условия по расходным операциям с помощью некоторых карточек изменятся.

Так, для владельцев карточек клуба «Бархат» лимит расходной операции по карте пообещали увеличить с 400 до 600 рублей в сутки.

Для всех остальных карт это ограничение останется на прежнем уровне — 3000 рублей.

Также эти ограничения теперь будут дополнительно распространяться на операции с оплатой в финансовых сервисах с МСС-кодом 6537 (отправка денежных переводов) и на операции в инфокиосках и банкоматах банка. А именно:

денежные переводы (включая переводы между карточками Беларусбанка одного клиента и на карточки «любимых» личных номеров);

оплата в сервисах с МСС-кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6537, 6538, 6540 (кроме открытия и пополнения вкладов банка,

покупки облигаций или акций банка, погашения кредитов банка через каналы ДБО).

“Напоминаем, что эти ограничения можно отменить по звонку в контакт-центр 147 или написав заявление в учреждении банка. Одновременно можно возобновить указанные выше ограничения, если клиент их ранее отменил: для этого необходимо обратиться в учреждение банка”, — сообщили в пресс-службе “Беларусбанка”.

[info_b]Подробнее ознакомиться с ограничениями на совершение операций с использованием платежных карточек банка можно на сайте “Беларусбанка”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что на сайте “Беларусбанка” сообщили, что теперь пользователи банковских карт могут сменить PIN-код в отделениях банка, а не только в Интернет-банкинге и приложении M-Belarusbank, как это было раньше.

«Беларусбанк» разрешил менять PIN-код в отделениях банка. Бесплатно?