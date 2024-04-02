"Беларусбанк" разрешил менять PIN-код в отделениях банка. Бесплатно?

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Опубликовано: 02.04.2024 10:42 , Обновлено: 02.04.2024

На сайте "Беларусбанка" сообщили, что теперь пользователи банковских карт могут сменить PIN-код в отделениях банка, а не только в Интернет-банкинге и приложении M-Belarusbank, как это было раньше.

Воспользоваться услугой можно, если вы потеряли PIN-код или же о нём узнали посторонние (кстати, в этом случае можно не делать дубликат карточки). Повторная генерация PIN-код осуществляется программно, отметили в пресс-службе.

Поменять PIN-код можно при следующих условиях:

если карточка не находится в жёстком стоп-листе;

если срок действия банковской карты ещё не истёк;

если карточка активна и находится у клиента.

Стоимость повторной генерации PIN-кода в отделении банка составляет 5 рублей. Сделать это дешевле можно по-прежнему в Интернет-банкинге и приложении M-Belarusbank: там за услугу придётся отдать 2,5 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что в российском “КИВИ Банке”, у которого отобрали лицензию в России, рассказали, как могут вернуть свои деньги вкладчики, чьи средства оказались замороженными на виртуальных QIWI-кошельках. Агентство по страхованию вкладов, которое назначила временная администрация банка, выявила в общей сложности 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой 4,4 млрд российских рублей (около 47 млн долларов в эквиваленте).

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