Беларусь ждёт инспекцию МАГАТЭ. Но не на АЭС в Островце

Опубликовано: 13.04.2026 14:59 , Обновлено: 13.04.2026

В Беларуси на этой неделе ждут инспекторов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они должны приехать с плановой проверкой в рамках Соглашения о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Главным объектом инспекции станет отнюдь не главный ядерный объект страны - Белорусская атомная станция.

Проверять иностранные инспекторы на этот раз, как пояснили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор), будут научное учреждение “Объединенный институт энергетических и ядерных исследований Сосны” под Минском. В рамках инспекции специалисты должны провести физическую инвентаризацию ядерного материала и проверить, как в исследовательском институте ведётся отчетная документация.

Сама инспекция намечена на среду, 15 апреля 2026 года.

Напомним, Соглашение между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с ДНЯО действует с 1995 года. Гарантии МАГАТЭ являются неотъемлемой частью международной системы безопасности, которая позволяет убедиться в безопасности ядерных установок и ядерного материала, используемых разными государствами.

В ходе подобных проверок инспекторы МАГАТЭ должны убедиться в том числе в том, что ядерные установки используются только по назначению, а ядерный материал, который теоретически можно использовать и для создания ядерного оружия, остаётся в мирном русле.

Напомним, полтора года назад с похожей проверкой в Беларусь приезжал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Тогда он посетил и Островецкую АЭС, чтобы лично удостовериться в том, что на белорусской станции “выполняются обязательства по безопасной и надежной работе”.

Глава МАГАТЭ подтвердил безопасность БелАЭС