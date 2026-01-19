Беларусь оказалась в эпицентре морозной аномалии. 5 городов побили отрицательные рекорды

Опубликовано: 19.01.2026 08:43 , Обновлено: 19.01.2026

В воскресенье, 18 января, Беларусь, по заявлениям метеоканала «Метеовайб», была в зоне одной из крупнейших отрицательных температурных аномалий на Земле. Это привело к падению температуры на 10–15°C ниже нормы для этой поры года.

По данным ресурса pogodaiklimat.by, на метеостанции Кличев отрицательная температурная аномалия достигла 19°С, в Минске — 12°С; настолько температура была ниже среднегодовых значений за историю наблюдений.

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Тем временем погодный канал @Nadvorie сообщил, что новые рекорды минимальных температур 18 января установили сразу 4 города:

Березино -26.2 (предыдущий -22.1 в 1977 году);

Октябрь -24.0 (предыдущий -22.0 в 1976 году);

Бобруйск -28.0 (предыдущий -27.6 в 1976 году);

Брагин -25.2 (предыдущий -24.1 в 1968 году);

Кличев -29.3 (предыдущий -23.8 в 1977 году).

Напомним, что в понедельник, 19 января, Беларусь всё ещё будет находиться в зоне влияния антициклона, центр которого находится около юго-восточных границ страны.

А это значит, что днём температура будет около -10…-16°С, лишь по юго-западу местами -7…-9°С. Зато без осадков и сильного ветра.