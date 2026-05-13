Беларусь накрыли обложные дожди. Синоптики предупредили о заморозках до -2°С

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Опубликовано: 13.05.2026 08:55 , Обновлено: 13.05.2026

Краткосрочные ливни, обрушившиеся на отдельные регионы Беларуси в начале этой недели, перешли в обложную фазу и в ближайшее время накроют всю страну, предупредили специалисты. Ещё одной неприятностью, которая может на этой неделе доставить хлопот дачникам и сельчанам - внезапные майские заморозки, которые появились в оперативных прогнозах синоптиков.

Вчерашние ливни на западе и юго-востоке Беларуси оказались столь интенсивными, что в отдельных городах привели к развитию дождевого паводка. Такие бурные потоки, к примеру, можно было наблюдать вчера в Гродно.

Отдельные участки дорог в областном центре серьёзно подтопило, застопорив движение общественного транспорта.

В отдельных районах дожди сопровождались грозами и, согласно оперативному прогнозу синоптиков, лить в ближайшие дни не перестанет. Но характер осадков постепенно меняется - с ливневых на затяжные, обложные дожди.

“В дальнейшем кучево-дождевая облачность трансформируется в слоистообразную, а ливневые осадки постепенно перейдут в обложные. Их интенсивность уменьшится, однако к завтрашнему утру зона осадков охватит более обширные районы центральной части Беларуси”, - дали свой прогноз на среду, 13 мая, авторы Telegram-канала @nadvorie.

По их расчётам, с запада на Беларусь начнёт поступать более прохладный воздух, в результате чего дневные максимумы упадут до +12..+15°С. Восток Беларуси накроет холодным фронтом после обеда. Велика вероятность сильных гроз со шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В свою очередь их коллеги из канала “Метеовайб”, проанализировав данные швейцарской прогностической мезомодели S4x4, сделали неутешительный прогноз для белорусов. Модель посулила Беларуси как минимум пару весьма холодных ночей.

















“Ночью с 13-го на 14-ое мая на Беларусь переориентируется барический гребень от антициклона над Румынией. В результате уменьшится облачность и местами температура воздуха может опуститься до 0..-1°С, а на почве в большинстве районов возможны заморозки до 0..-2°С”, - поделились расчётами специалисты.

К счастью, майские заморозки не задержатся надолго - уже в ночь на 15 мая должно потеплеть, а заморозки на почве будут возможны лишь местами.