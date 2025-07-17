Опубликовано: 17.07.2025 17:57 , Обновлено: 17.07.2025

Беларусь и Лаос договорились о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов. Такое межправительственное соглашение подписано в ходе визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве заявили госагентству БелТА, что отмена визового режима «откроет новые перспективы для развития двусторонних связей в различных сферах: от делового партнерства и взаимодействия общественных организаций до туризма и гуманитарных инициатив».

Ранее для поездки в Лаос гражданам Беларуси необходимо было оформлять визу. Её можно было получить по прибытии в страну за $50.

Когда заработают новые правила, пока неизвестно.

[info_b]Лаос — государство в Юго-Восточной Азии. Соседствует с Таиландом, Вьетнамом и Камбоджей.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что в этот туристический сезон белорусы могут посетить Албанию без виз.

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Кроме того, аналогичное соглашение Беларусь не так давно подписала с Колумбией.

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