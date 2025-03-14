Белагропромбанк предупредил клиентов о сбоях в течение 2 дней. Что может не работать?

Опубликовано: 14.03.2025 16:12 , Обновлено: 14.03.2025

Белагропромбанк предупредил клиентов о проведении технических работ в ближайшие дни. В связи с этим ряд сервисов будет временно недоступен. Журналист Telegraf.news выяснил, к каким сбоям клиентам этого банка следует быть готовыми.

16 марта:

С 12:00 до 15:00 — не будет работать система дистанционного обслуживания для юридических лиц , включая «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк».

, включая «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк». С 18:00 до 20:00 — снова не будут доступны «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк», а также мгновенные платежи для физических и юридических лиц.

17 марта с 00:00 до 07:00 для юридических лиц будет недоступна функция сверки списков на зачисление в системах «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк». В этот же период для физических лиц будет ограничен ряд операций :

Получение выписки по счетам по учёту кредитной задолженности.

Погашение кредитов (в том числе через ЕРИП).

Отображение остатков и получение выписки по вкладным (депозитным) и текущим счетам.

Пополнение вкладных (депозитных) и текущих счетов (в том числе через ЕРИП).

Открытие вкладных (депозитных) и текущих счетов.

Оформление заявок на выпуск банковских карт.

Оформление заявок на кредит.

Вход в «Электронную торговую площадку банков».

Переводы по системе мгновенных платежей.

Банк порекомендовал клиентам совершить все важные операции заранее. В случае досрочного завершения работ доступ к сервисам будет восстановлен раньше указанного времени, заверили в финансовом учреждении.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что другой банк отказался от интернет-банкинга и решил его закрыть. Что предложили взамен?

Один из белорусских банков решил навсегда закрыть свой интернет-банкинг. Что делать клиентам?