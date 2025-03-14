Белагропромбанк предупредил клиентов о сбоях в течение 2 дней. Что может не работать?
Белагропромбанк предупредил клиентов о проведении технических работ в ближайшие дни. В связи с этим ряд сервисов будет временно недоступен. Журналист Telegraf.news выяснил, к каким сбоям клиентам этого банка следует быть готовыми.
16 марта:
- С 12:00 до 15:00 — не будет работать система дистанционного обслуживания для юридических лиц , включая «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк».
- С 18:00 до 20:00 — снова не будут доступны «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк», а также мгновенные платежи для физических и юридических лиц.
17 марта с 00:00 до 07:00 для юридических лиц будет недоступна функция сверки списков на зачисление в системах «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк». В этот же период для физических лиц будет ограничен ряд операций :
- Получение выписки по счетам по учёту кредитной задолженности.
- Погашение кредитов (в том числе через ЕРИП).
- Отображение остатков и получение выписки по вкладным (депозитным) и текущим счетам.
- Пополнение вкладных (депозитных) и текущих счетов (в том числе через ЕРИП).
- Открытие вкладных (депозитных) и текущих счетов.
- Оформление заявок на выпуск банковских карт.
- Оформление заявок на кредит.
- Вход в «Электронную торговую площадку банков».
- Переводы по системе мгновенных платежей.
Банк порекомендовал клиентам совершить все важные операции заранее. В случае досрочного завершения работ доступ к сервисам будет восстановлен раньше указанного времени, заверили в финансовом учреждении.
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