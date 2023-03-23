Балтийский циклон принес в Беларусь дожди. Какой будет погода в выходные?

Опубликовано: 23.03.2023 09:36 , Обновлено: 23.03.2023

В Беларусь пришли похолодания и дожди. На погоду, вероятно, повлиял Балтийский циклон и западноевропейские атмосферные фронты, о чем в начале недели рассказывал синоптик Дмитрий Рябов. Какой будет погода в стране в ближайшие три дня, сообщили в Белгидромете.

Так, согласно прогнозу Белгидромета, в пятницу, 24 марта, в большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, будет облачно с прояснениями. Ночью и по утрам возможен слабый туман, предупреждают синоптики. Ночью температура воздуха опустится до +4..+11°С, а днем воздух прогреется до +10..+17°С.

Фото: Windy.com

В субботу, 25 марта , по всей Беларуси ожидаются дожди. В Белгидромете предупреждают: возможен сильный порывистый ветер. Минимальная температура воздуха ожидается от +5 до +12°С, на севере страны в отдельных районах она опустится до -3°C , максимальная дневная температура по стране - от +10 до +17°С.

В воскресенье, 26 марта , согласно прогнозу синоптиков, во многих районах Беларуси пройдут дожди и сохранится порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от +2..+9°С ночью до +8..+14°С днем.