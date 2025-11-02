"Бабье лето" вместо зимы? В Беларусь спешит теплый циклон с Азорских островов

Опубликовано: 02.11.2025 17:23 , Обновлено: 02.11.2025

Кажется, календарь и природа в Беларуси на первой неделе ноября 2025 года не договорились действовать сообща. В то время как за окном давно должна была чувствоваться глубокая осень и дыхание зимы, страну ждёт период не по-осеннему тёплой и довольно спокойной погоды. Все синоптики единодушно отложили приход морозов и снега, рисуя вместо этого картину с дождями, туманами и почти что «бабьим летом».

Начало недели ознаменуется визитом циклона, который, вопреки своей репутации, принесёт не столько непогоду, сколько потепление. В понедельник, 3 ноября , Белгидромет спрогнозировал облачную погоду с дождями, особенно по северо-западной половине страны.

Однако воздух прогреется до неожиданных для ноября значений: ночью +4..+10°С, а днём столбик термометра поднимется до +8..+14°С, а на юге местами и до +17°С.

«Начало первой рабочей недели ноября стартует с потепления, которое принесет теплый сектор волнового циклона», – подтвердил и канал «Метеовайб».

Во вторник, 4 ноября , фронтальная система начнёт медленно смещаться на восток. Погода останется облачной, но прояснений станет больше, а дожди будут лишь кратковременными. Температурный фон немного снизится, но останется комфортным: ночью +3..+9°С, днём +7..+13°С.

Есть шанс на “бабье лето”

Однако главный сюрприз подоспеет к середине недели. В среду, 5 ноября , когда с Азорских островов спешит антициклон, он станет архитектором короткого, но заметного потепления.

Белгидромет пообещал облачную погоду с прояснениями и лишь местами небольшие дожди, в основном ночью. Столбики термометров покажут ночью от +1..+7°С, а днём — до +7..+14°С. Как заметил автор ТГ-канала Nadvorie, «есть шанс, что до 9-го числа нас ждёт позднее короткое, но приятное бабье лето».

Впрочем, Белгидромет предупредил, что при прояснениях в ночь на 5 ноября возможны слабые заморозки до 0..-2°С, но это будет локально и недолго.

В остальном оптимистичный прогноз поддержал и синоптик Дмитрий Рябов, констатируя: «Следующая неделя обещает быть по-осеннему тёплой… Главной особенностью станут положительные температуры в ночные часы, что является редкостью для поздней осени».

Таким образом, главный вопрос, волнующий многих белорусов – будет ли снег и гололёд? – получил чёткий отрицательный ответ. Ни о каких зимних явлениях в эту неделю речи не идёт.

Вместо сугробов и наледи жителям страны стоит приготовить зонты на случай кратковременных дождей и быть внимательнее на дорогах по утрам из-за вероятных туманов.

«До середины ноября зимы пока не видно», - резюмировал «Метеовайб». Так что есть время насладиться последними по-настоящему тёплыми деньками этой осени.

Вот и Дмитрий Рябов предположил, что на следующих выходных в Беларуси стоит ждать небольшие локальные дожди. Ночью от +3°C до 7°C тепла. В середине дня в субботу от +7 до +14. В воскресенье от +8 до +13 градусов.