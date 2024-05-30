Артем и София - в топе второй год подряд. Белстат рассказал, какие имена белорусы чаще всего дают своим детям

Опубликовано: 30.05.2024 20:48 , Обновлено: 30.05.2024

Национальный статистический комитет Беларуси подготовил к Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня, тематический анализ. Среди прочего ведомство рассказало, какие имена чаще всего дают белорусы своим детям.

Белстат привел данные за 2021 - 2023 годы. Так, в 2021-м самым популярным именем для мальчиков было Максим, для девочек - Алиса. На втором месте в этот год - Анна и Марк, на третьем - Мария и Михаил.

В 2022 году имя Михаил, по информации Белстата, было уже самым популярным для новорожденных мальчиков, для девочек - София. Также родители часто для своих детей в 2022-м выбирали имена Артем и Мария, Матвей и Анна.

София взяла “первенство” и в 2023 году, а вот Матвей переместился с третьей строчки на первую. Также в этот год популярностью пользовались имена Артем и Ева, Марк и Анна.

Инфографика: Белстат

Всего же, по данным Белстата, на 1 января 2024 года в стране проживало 1,8 млн детей, это 19,7% от всего населения страны. “Каждый пятый житель Беларуси относится к категории “дети”, - отметили в ведомстве.

А на 1 января этого года на 1000 мальчиков приходилось 949 девочек.

Инфографика: Белстат

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