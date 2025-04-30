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Опубликовано: 30.04.2025 14:03 , Обновлено: 30.04.2025

Не успели белорусы порадоваться несмелому возвращению тепла, как майские праздники начинаются с «некомфортной погоды». Синоптики в один голос предупреждают белорусов, что начало мая принесёт нам штормовой ветер, дожди (на севере даже с мокрым снегом), а в ночь на 2 мая ударят заморозки — до −5°С по воздуху и до −10°С на почве. Белгидромет даже выпустил два предупреждения: «о неблагоприятном явлении» на 1 мая и штормовое на 2 мая.

Как объяснили погодные телеграм-каналы, виной завтрашнему ветру станет «ныряющий» циклон со Скандинавии, который пройдётся своим холодным фронтом по территории Беларуси. Наш регион попадёт в его тыл, из-за чего и ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Этот же фронт принесёт осадки: ночью и утром 1 мая — почти повсеместно (на севере — возможен мокрый снег), днём — в основном по северо-востоку.

А дальше — начнётся «адвекция холода с севера». В ночь на 2 мая погоду определит уже гребень антициклона. Это означает: малооблачная ночь и «новая волна заморозков до 0..-4°С», которые распространятся на большую часть страны. На почве, по оценкам «Метеовайб», может быть и до −8..-10°С. Днём 2 мая, правда, ветерок сменится на юго-западный, и воздух прогреется до +13..+19°С (на западе до +20..+23°С).

Фото: t.me/meteovibe

Передышка, похоже, будет недолгой. 3-4 мая, по прогнозам, к нам снова устремятся циклоны с дождями (местами — грозами). А вот дальше, по выражению автора @nadvorie, — «опять амба». Примерно с 5 мая начнётся очередное «арктическое вторжение», и ночи на 6 и 7 мая по северу и востоку Беларуси снова могут принести заморозки −1..-3°С.

«Метеовайб» также подтверждает: в начале следующей недели «вновь может устремиться холодная воздушная масса с севера».

Фото: t.me/meteovibe

Официальный прогноз Белгидромета

1 мая (четверг) : В основном фронтальные разделы. Ночью и утром во многих районах осадки (дождь, по северу возможен мокрый снег), днём — небольшие дожди преимущественно по северо-востоку. Ветер западный, северо-западный порывистый, на большей части сильный порывистый (15-20 м/с). Температура ночью +2..+8°С (по югу до +10°С), днём +6..+11°С по северо-востоку и +12..+18°С по остальной территории. Выписано предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении — ветре .

: В основном фронтальные разделы. Ночью и утром во многих районах осадки (дождь, по северу возможен мокрый снег), днём — небольшие дожди преимущественно по северо-востоку. Ветер западный, северо-западный порывистый, на большей части сильный порывистый (15-20 м/с). Температура ночью +2..+8°С (по югу до +10°С), днём +6..+11°С по северо-востоку и +12..+18°С по остальной территории. Выписано предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении — . 2 мая (пятница) : Антициклон. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью на большей части территории заморозки 0..-5°С, местами +1..+4°С. Днём +12°С по востоку до +22°С по западу. Выписано штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении — заморозках ночью .

: Антициклон. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью на большей части территории заморозки 0..-5°С, местами +1..+4°С. Днём +12°С по востоку до +22°С по западу. Выписано штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении — . 3 мая (суббота) : Система фронтов с юга Балтики. Ночью и утром на большей части, днём преимущественно по юго-востоку — кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Ночью от +2°С по востоку до +11°С по юго-западу, днём от +12°С по северу до +20°С по югу.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, опираясь на долгосрочные прогнозы, что май в целом может оказаться прохладным и сухим месяцем для Беларуси, с повышенным риском заморозков.

«Ничего хорошего» — Синоптики поделились с белорусами «сухим» прогнозом погоды на май