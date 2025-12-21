Арктический холод спасет Рождество? Белорусам наконец-то пообещали настоящую зиму и снег

Опубликовано: 21.12.2025 11:35 , Обновлено: 21.12.2025

После долгой осенней погоды в Беларусь, кажется, приходит классическая зима с морозами и снегом. По данным синоптиков, похолодание и выпадение снега начнется уже в середине следующей недели.

Несмотря на то что календарная зима наступила три недели назад, в Беларуси до сих пор преобладали серая, туманная погода и температуры около нуля. Однако, по словам эксперта Рябова, переломный момент уже близко.

«На календаре уже вторая половина декабря, а зимы как не было, так и нет, — констатирует Рябов. — Но зима обязательно наступит. Она придет уже к середине следующей недели, когда в большинстве районов столбики термометров устойчиво уйдут в минус. Осадки станут проходить в основном в виде снега, формируя снежный покров».

Прогноз государственного Республиканского гидрометеоцентра (Белгидромет) на ближайшие дни тоже обещает приход зимы. В воскресенье, 21 декабря, страна все еще будет находиться под влиянием мягких воздушных масс, приносящих дождь и мокрый снег с температурой до +5°C.

Перемены начнутся в понедельник, 22 декабря. Как прогнозирует Белгидромет, в этот день «похолодает». Температура днем опустится до -2..+3°C, а осадки будут смешанными. По данным независимого метеопортала Nadvorie, похолодание усилится с вечера вторника, когда «ветер поменяется на северо-восточный и арктический холод начнет поступать к нам».

Настоящая зимняя погода установится во вторник, 23 декабря. В Белгидромете ожидают, что «вслед за фронтальным разделом ожидается поступление холодных масс с севера». Температура в течение суток составит от -8°C на северо-востоке (Витебская область) до +1°C на юго-западе. Осадки перейдут в снежные.

«Ближе к середине недели скажется влияние области высокого атмосферного давления и холодного воздуха с севера», — добавляет Рябов, прогнозируя, что в последующие дни — четверг и пятница — ночные морозы усилятся до -11°C, а дневные температуры будут стабильно отрицательными (-2..-8°C). Осадки станут минимальными, что характерно для морозной антициклональной погоды.

Таким образом, классическая белорусская зима с морозами и устойчивым, хотя пока и неглубоким, снежным покровом начнется в стране 23 декабря 2025 года и продлится как минимум до конца года.

Прогноз по дням (21–28 декабря):

21 декабря (воскресенье): Облачно. Дождь, местами мокрый снег. Туман, гололед. Темп: ночью -3..+3°C, днем 0..+5°C. (Источник: Белгидромет).

22 декабря (понедельник): (Прогноз Рябова на начало недели) Власть малоактивных атмосферных фронтов. Облачно, дождь с мокрым снегом. Местами туман, ночью/утром слабый гололёд. Влажность до 90%. Темп: ночью -3..+2°C, днем +1..+4°C.

23 декабря (вторник): (Прогноз Рябова) Влияние антициклона и холодного воздуха с севера. Без существенных осадков. Местами туман (видимость до 500 м), гололедица. Влажность до 80%. Темп: ночью -2..-7°C, днем -1..-8°C (от Бреста до Витебска).

24 декабря (среда): (Прогноз Рябова) Антициклон с севера Европы. Осадки маловероятны. Слабый туман и гололёд. Темп: ночью -5..-11°C, днем -2..-8°C..

25 декабря (четверг): (Прогноз Рябова) Продолжение влияния антициклона. Осадки маловероятны. Темп: ночью -5..-10°C, днем -2..-7°C.

26 декабря (пятница): (Прогноз Рябова) Влияние области высокого давления. Локально небольшие осадки. Туман, гололедица. Темп: ночью -5..-10°C, днем -3..-6°C. (Источник: Рябов).- 27 декабря (суббота): (Прогноз Рябова) Продолжение влияния антициклона. Локально небольшие осадки. Темп: днем до -5°C.

28 декабря (воскресенье): (Прогноз Рябова на последние выходные) Область высокого давления. Локально небольшие кратковременные осадки. Туман, гололедица. Темп: ночью -5..-10°C.

И помните, что прогноз, более чем на три дня - не бывает очень точным. Следите за прогнозами погоды.