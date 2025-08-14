Аресты и «уголовка»? В ГАИ предупредили не только о штрафах для велосипедистов и самокатчиков с 1 сентября

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.08.2025 19:47 , Обновлено: 18.08.2025

Старший инспектор ГАИ МВД Анна Банадык рассказала, какие наказания грозят велосипедистам и самокатчикам с 1 сентября по обновлённым ПДД.

Одно из главных новшеств — к велосипедистам теперь приравниваются и водители электросамокатов, моноколёс и других СПМ. Это значит, что они будут нести одинаковую ответственность.

Штрафы от 42 рублей до ареста

За большинство нарушений ПДД (например, проезд на красный свет или неспешивание на переходе) велосипедистов и водителей СПМ ГАИ будет наказывать по статье 18.20 КоАП:

Первый раз : могут ограничиться предупреждением.

: могут ограничиться предупреждением. Повторное нарушение : штраф от 1 до 3 базовых величин (от 42 до 126 рублей).

: штраф от 1 до 3 базовых величин (от 42 до 126 рублей). Нарушение в нетрезвом виде : штраф от 3 до 5 базовых (от 126 до 210 рублей).

Создание аварийной обстановки (например, резкий выезд на переход) может повлечь штраф от 3 до 8 базовых (от 126 до 336 рублей).

За причинение лёгких травм или уезд с места ДТП можно получить от 5 до 20 базовых (от 210 до 840 рублей).

Кому арест и «уголовка»?

Более строгие наказания предусмотрены для тех, чьи устройства способны разгоняться быстрее 25 км/ч. Такие СПМ теперь приравниваются к мопедам или мотоциклам. Напомним, чтобы пользоваться ими без ограничений, их нужно регистрировать в ГАИ, а для управления ими понадобится водительское удостоверение.

Если ездить на мощном устройстве без регистрации и прав, то водителя будут считать «бесправником» (ст. 18.14 КоАП). Это может повлечь за собой:

Первое нарушение за год : штраф от 5 до 20 базовых величин (от 210 до 840 рублей).

: штраф от 5 до 20 базовых величин (от 210 до 840 рублей). Повторное нарушение за год : штраф от 20 до 50 базовых (от 840 до 2100 рублей), или административный арест, или общественные работы.

: штраф от 20 до 50 базовых (от 840 до 2100 рублей), или административный арест, или общественные работы. Неоднократные нарушения : в зависимости от количества нарушений может наступить уголовная ответственность по ст. 317-2 УК, которая предусматривает штраф, арест, исправительные работы на срок до шести месяцев (а если человека привлекали ранее по этой же статье - на срок до двух лет, либо арест или ограничение свободы на срок до двух лет).

Что ещё важно знать?

По информации Банадык, дети до 14 лет могут ездить на СПМ только в жилых зонах. На тротуар или велодорожку им можно выезжать лишь в сопровождении взрослого.

Если нарушил ПДД ребёнок, отвечать будут родители — их могут привлечь за ненадлежащее воспитание.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, откроют ли для самокатчиков новую категорию водительских прав.

В ГАИ Беларуси рассказали, введут ли новые права для электросамокатчиков