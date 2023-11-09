Aliexpress, Wildberies и не только объявили скидки до 90% на 11.11. Где белорусам выгодно купить одежду, технику и даже продукты?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.11.2023 09:29 , Обновлено: 05.07.2024

Многие онлайн и офлайн магазины объявили о Всемирном дне шопинга, который должен пройти в субботу 11 ноября 2023 года. Они предложили своим клиентам скидки и специальные предложения на широкий ассортимент товаров не только в этот день, но и до/после знаменательной даты. Посмотрели, где можно выгодно закупиться в Беларуси во время большой распродажи.

А вы знаете, откуда пошел этот “праздник”? Дело в том, что еще в 2009 году китайская интернет-площадка Alibaba Group сделала маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга». На своих ресурсах (в частности, в популярном интернет-магазине AliExpress.com) она провела распродажу, где “скидки в 50% были нормой”, пишет calend.ru. Приурочили его вообще ко Дню Холостяка, который отмечают в Поднебесной также 11 ноября.

Позже к этой инициативе присоединились и другие магазины во многих странах.

Кстати, распродажа 11.11 опережает знаменитую “Черную Пятницу”. Поэтому выбор, когда закупаться необходимыми товарами — за каждым потребителем. Некоторые рекомендуют задать себе вопрос: “Устраивает ли меня размер скидки в середине ноября или я готов(а) подождать до официального начала Черной пятницы ради большей выгоды?”.

[info_b]При этом, стоит помнить, что не все ритейлеры готовы устраивать два дня больших скидок.[/info_b]

Aliexpress

Начнем мы с главного виновника торжества. С него-то, считайте, все и началось.

Так, на китайском сайте заманивают скидками до целых 90%.

Там пообещали, что цена станет ниже 11 ноября в 11:00. Хотя разогрев стартовал уже 8 ноября (можно добавлять понравившиеся товары в корзину заранее, чтобы купить их по выгодной цене во время распродажи).

В магазине решили сделать 4 вида выгоды:

скидка продавца;

купон продавца;

специальный купон;

промокоды от самого Алиэкспресса.

Wildberries

Этот маркетплейс объявил распродажу еще с 30 октября и пообещал, что она продлится 15 дней — до 13 ноября. Однако самые “сладкие” и уникальные скидки интернет-магазин оставил именно на 11.11.

Так, Wildberries предложил покупать со скидкой до 80% для женщин, мужчин и детей следующие товары:

одежду;

обувь;

электронику;

бытовую технику;

ювелирные украшения;

товары для красоты;

товары для дома;

зоотовары;

товары для дачи;

и многое другое.

Однако, скидки действуют, конечно же, не на все подряд товары. Стоит вводить в поисковик то, что вы ищите, и смотреть наиболее выгодные для вас позиции.

Ozon

Ozon тоже начал распродажу заранее. На сайте объявили скидки “до 85%”.

Причем, акцию «11.11» разделили на три этапа с разными датами старта. Скидки зависят от категории товаров. Распродажа закончится 13 ноября.

Так, со скидкой предложили покупать товары из всех категорий:

Аптека.

Одежда.

Обувь.

Дом и сад.

Аксессуары.

Строительство и ремонт.

Электроника.

Хобби и творчество.

Красота и здоровье.

Детские товары.

Туризм, рыбалка, охота.

Автотовары.

Мебель.

Канцелярские товары.

Музыка и видео.

Антиквариат и коллекционирование.

Товары для животных.

Продукты питания.

Спорт и отдых.

Бытовая химия и гигиена.

Игры и консоли.

Книги.

Бытовая техника.

Товары для взрослых.

Также маркетплейс призвал “ловить часы продажи”:

Каталог Onliner

В Каталоге Onliner также начали свою распродажу с названием 11.11. Как сказано на сайте, “сейчас снижены цены на 40 тысяч товаров”.

“Среди них очень много электроники, бытовой техники и полезных штук для дома”, — отметили на странице.

“Главными хитами” там назвали:

9 ноября — стиральная машина Bosch за 1999 р. 2349 р.

11 ноября — ноутбук Lenovo на Core i5 и с 16 ГБ за 2199 р. 3299 р.

8 ноября — кофемашина Philips Series 2300 за 1599 р. 2540 р.

10 ноября — игровой монитор Xiaomi за 999 р. 1199 р.

6 ноября — вертикальный пылесос Dreame R10 за 559 р. 678 р.

11 ноября — вакуумные упаковщики Miru со скидкой 30%

Скидки доступны на одной странице “суперцен”.

Гипермаркет Green

Этот продуктовый магазин также не остался в стороне от большой распродажи. Там пообещали скидки 10-12 ноября на “более чем 100 товаров”.

Все предложения можно посмотреть на сайте.

Гипермаркет OMA

Большая распродажа с 03.11 по 11.11 на 7093 товаров проходит и в строительном магазине OMA.

На сайте можно заметить скидки до 66% (а, может, и больше) на:

различные инструменты;

материалы для строительства;

зимний стеклоомыватель (незамерзайку);

искусственные ели;

декоративные элементы;

и многое другое.

Полный список можно посмотреть по ссылке.

Xistore

На сайте фирменного магазина умных устройств в Беларуси Xistore тоже решили “отпраздновать” 11.11.

Там предложили скидки до 40% — на смартфоны и устройства (пылесосы, чайники, телевизоры, увлажнители, наушники и многое другое).

Подробности смотрите на сайте.

ГУМ

Универмаг также решил провести “большой шопинг” 11.11. На некоторые товары там пообещали скидки до 55%.

Подробности можно узнать по ссылке.

Другие скидки

Кстати, многие белорусские магазины сейчас устраивают акции и без объявления большой распродажи, приуроченной ко Всемирному дню шопинга. Например, выгодные предложения есть у:

Mark Formell. С 2 по 16 ноября там проходит акция на носки и колготки. При покупке 3-4 па предложили скидку в 10% на них. А если возьмете пять пар и больше, то скидка должна составить 15%!.

С 2 по 16 ноября там проходит акция на носки и колготки. При покупке 3-4 па предложили скидку в 10% на них. А если возьмете пять пар и больше, то скидка должна составить 15%!. 21vek.by. Там действуют скидки до 15% по промокодам. Кроме того, есть скидки до 50% на уцененные товары.

Там действуют скидки до 15% по промокодам. Кроме того, есть скидки до 50% на уцененные товары. ЦУМ. Этот универмаг традиционно предлагает скидки по четвергам-субботам. Так, 8-11 ноября пообещали до -40% на непродовольственные товары, до -15% — на бытовую технику, до -5% — на продовольственные товары.

Синоптики предупредили белорусов о трех неприятных явлениях. Что, кроме дождей, ждать 9-11 ноября?