Aliexpress, Wildberies и не только объявили скидки до 90% на 11.11. Где белорусам выгодно купить одежду, технику и даже продукты?
Многие онлайн и офлайн магазины объявили о Всемирном дне шопинга, который должен пройти в субботу 11 ноября 2023 года. Они предложили своим клиентам скидки и специальные предложения на широкий ассортимент товаров не только в этот день, но и до/после знаменательной даты. Посмотрели, где можно выгодно закупиться в Беларуси во время большой распродажи.
А вы знаете, откуда пошел этот “праздник”? Дело в том, что еще в 2009 году китайская интернет-площадка Alibaba Group сделала маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга». На своих ресурсах (в частности, в популярном интернет-магазине AliExpress.com) она провела распродажу, где “скидки в 50% были нормой”, пишет calend.ru. Приурочили его вообще ко Дню Холостяка, который отмечают в Поднебесной также 11 ноября.
Позже к этой инициативе присоединились и другие магазины во многих странах.
Кстати, распродажа 11.11 опережает знаменитую “Черную Пятницу”. Поэтому выбор, когда закупаться необходимыми товарами — за каждым потребителем. Некоторые рекомендуют задать себе вопрос: “Устраивает ли меня размер скидки в середине ноября или я готов(а) подождать до официального начала Черной пятницы ради большей выгоды?”.
[info_b]При этом, стоит помнить, что не все ритейлеры готовы устраивать два дня больших скидок.[/info_b]
Aliexpress
Начнем мы с главного виновника торжества. С него-то, считайте, все и началось.
Так, на китайском сайте заманивают скидками до целых 90%.
Там пообещали, что цена станет ниже 11 ноября в 11:00. Хотя разогрев стартовал уже 8 ноября (можно добавлять понравившиеся товары в корзину заранее, чтобы купить их по выгодной цене во время распродажи).
В магазине решили сделать 4 вида выгоды:
- скидка продавца;
- купон продавца;
- специальный купон;
- промокоды от самого Алиэкспресса.
Wildberries
Этот маркетплейс объявил распродажу еще с 30 октября и пообещал, что она продлится 15 дней — до 13 ноября. Однако самые “сладкие” и уникальные скидки интернет-магазин оставил именно на 11.11.
Так, Wildberries предложил покупать со скидкой до 80% для женщин, мужчин и детей следующие товары:
- одежду;
- обувь;
- электронику;
- бытовую технику;
- ювелирные украшения;
- товары для красоты;
- товары для дома;
- зоотовары;
- товары для дачи;
- и многое другое.
Однако, скидки действуют, конечно же, не на все подряд товары. Стоит вводить в поисковик то, что вы ищите, и смотреть наиболее выгодные для вас позиции.
Ozon
Ozon тоже начал распродажу заранее. На сайте объявили скидки “до 85%”.
Причем, акцию «11.11» разделили на три этапа с разными датами старта. Скидки зависят от категории товаров. Распродажа закончится 13 ноября.
Так, со скидкой предложили покупать товары из всех категорий:
- Аптека.
- Одежда.
- Обувь.
- Дом и сад.
- Аксессуары.
- Строительство и ремонт.
- Электроника.
- Хобби и творчество.
- Красота и здоровье.
- Детские товары.
- Туризм, рыбалка, охота.
- Автотовары.
- Мебель.
- Канцелярские товары.
- Музыка и видео.
- Антиквариат и коллекционирование.
- Товары для животных.
- Продукты питания.
- Спорт и отдых.
- Бытовая химия и гигиена.
- Игры и консоли.
- Книги.
- Бытовая техника.
- Товары для взрослых.
Также маркетплейс призвал “ловить часы продажи”:
Каталог Onliner
В Каталоге Onliner также начали свою распродажу с названием 11.11. Как сказано на сайте, “сейчас снижены цены на 40 тысяч товаров”.
“Среди них очень много электроники, бытовой техники и полезных штук для дома”, — отметили на странице.
“Главными хитами” там назвали:
- 9 ноября — стиральная машина Bosch за 1999 р. 2349 р.
- 11 ноября — ноутбук Lenovo на Core i5 и с 16 ГБ за 2199 р. 3299 р.
- 8 ноября — кофемашина Philips Series 2300 за 1599 р. 2540 р.
- 10 ноября — игровой монитор Xiaomi за 999 р. 1199 р.
- 6 ноября — вертикальный пылесос Dreame R10 за 559 р. 678 р.
- 11 ноября — вакуумные упаковщики Miru со скидкой 30%
Скидки доступны на одной странице “суперцен”.
Гипермаркет Green
Этот продуктовый магазин также не остался в стороне от большой распродажи. Там пообещали скидки 10-12 ноября на “более чем 100 товаров”.
Все предложения можно посмотреть на сайте.
Гипермаркет OMA
Большая распродажа с 03.11 по 11.11 на 7093 товаров проходит и в строительном магазине OMA.
На сайте можно заметить скидки до 66% (а, может, и больше) на:
- различные инструменты;
- материалы для строительства;
- зимний стеклоомыватель (незамерзайку);
- искусственные ели;
- декоративные элементы;
- и многое другое.
Полный список можно посмотреть по ссылке.
Xistore
На сайте фирменного магазина умных устройств в Беларуси Xistore тоже решили “отпраздновать” 11.11.
Там предложили скидки до 40% — на смартфоны и устройства (пылесосы, чайники, телевизоры, увлажнители, наушники и многое другое).
Подробности смотрите на сайте.
ГУМ
Универмаг также решил провести “большой шопинг” 11.11. На некоторые товары там пообещали скидки до 55%.
Подробности можно узнать по ссылке.
Другие скидки
Кстати, многие белорусские магазины сейчас устраивают акции и без объявления большой распродажи, приуроченной ко Всемирному дню шопинга. Например, выгодные предложения есть у:
- Mark Formell. С 2 по 16 ноября там проходит акция на носки и колготки. При покупке 3-4 па предложили скидку в 10% на них. А если возьмете пять пар и больше, то скидка должна составить 15%!.
- 21vek.by. Там действуют скидки до 15% по промокодам. Кроме того, есть скидки до 50% на уцененные товары.
- ЦУМ. Этот универмаг традиционно предлагает скидки по четвергам-субботам. Так, 8-11 ноября пообещали до -40% на непродовольственные товары, до -15% — на бытовую технику, до -5% — на продовольственные товары.
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