Популярный у белорусов аэропорт ввёл нешуточную плату за посещение курилки

📷 Фото

Опубликовано: 01.07.2025 14:16 , Обновлено: 01.07.2025

Некоторым белорусам, которые планируют лететь в Санкт-Петербург или через него, стоит готовиться к новым тратам. Аэропорт Пулково ввёл плату за посещение специальной зоны для курения.

Теперь один заход в курилку обойдётся в 500 российских рублей, или почти 19 белорусских по нынешнему курсу.

Но заплатить — это ещё полдела. Комната для курения теперь будет трижды в сутки закрываться на 45-минутный «технический перерыв». Так что даже при наличии желания расстаться с такой суммой попасть в неё с 6:00 до 6:45, с 15:00 до 15:45 и с 23:45 до 00:30 не получится.

Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В самом аэропорту такое нововведение порталу 78.ru объяснили довольно просто: «Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения». Организация и уборка такой зоны, по версии пресс-службы, требует немалых «ресурсов», поэтому доступ решили сделать платным.

Таким образом, одна сигарета, выкуренная в стенах питерского аэропорта, может оказаться для путешественников поистине золотой.

Напомним, белорусская авиакомпания «Белавиа» летает в Пулково из Бреста, Гомеля и Минска.

Журналисты Telegraf.news ранее сообщали, за какие действия в самолётах туристы могут получить штраф в Турции.

Новость Телеграф