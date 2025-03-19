«Аэрофлот» объявил о постепенном увеличении числа рейсов между Минском и Москвой почти вдвое

Опубликовано: 19.03.2025 11:29 , Обновлено: 19.03.2025

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила об увеличении частоты полётов между Москвой и Минском, которое должно произойти в несколько этапов. А что по ценам?

С 30 марта компания решила ввести дополнительный ежедневный рейс, в этот момент общее количество ежедневных рейсов достигнет пяти. С 19 мая «Аэрофлот» запланировал шестой ежедневный рейс, а с 30 июня — седьмой.

Таким образом, в июле и августе 2025 года «Аэрофлот» заявил до 49 рейсов в неделю между Минском и Москвой.

По заверению компании, высокая частота рейсов позволит пассажирам «удобно стыковать перелёты в аэропорту Шереметьево» с другими рейсами «Аэрофлота» как по России, так и за рубеж.

Направление Минск — Москва является одним из самых популярных у «Аэрофлота», рассказали в пресс-службе. По итогам 2024 года оно вошло в пятёрку лидеров по пассажиропотоку на международных линиях.

На сайте авиакомпании можно приобрести билеты по цене от 207 рублей в одну сторону.

Кроме «Аэрофлота», по этому направлению осуществляет семь рейсов в день авиакомпания «Белавиа». С апреля также планируется выполнение одного рейса в день авиакомпанией «Победа».

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