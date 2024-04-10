Адвокат рассказала, при каком условии белорусы могут стать владельцем найденной вещи

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Опубликовано: 10.04.2024 22:02 , Обновлено: 10.04.2024

Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Марчук пояснила, как белорусы могут стать законными владельцами вещи, которую, к примеру, нашли на дороге или в парке. Комментарий юриста привело издание "Аргументы и факты".

Как рассказала адвокат, человек, который обнаружил где-либо чужую вещь, обязан сообщить об этом в милицию или же в местный исполнительный комитет. Причем нашедший может хранить эту вещь у себя либо сдать ее на хранение в орган внутренних дел или, опять же, в исполком.

Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке личность потерявшего не установили и он сам не заявил о праве на вещь, то нашедший приобретает право собственности на нее, отметила Марчук.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусам делать после кражи на даче и как можно предотвратить ее. К примеру, при обнаружении следов «незваных гостей» на даче важно не трогать эти улики. «Не спешите убирать следы их присутствия”, - порекомендовал участковый инспектор милиции Шумилинского РОВД Витебской области Александр Журов.

«Не спешите убирать следы» — В МВД рассказали, что белорусам делать после кражи на даче и как предупредить ее