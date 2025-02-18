Адвокат рассказала, когда после развода белорускам нельзя вернуть девичью фамилию

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.02.2025 11:20 , Обновлено: 18.02.2025

В Сети начала распространяться информация, что после развода белорускам иногда отказывают в возвращении девичьей фамилии. Популярное издание нашло объяснение адвоката Минской городской коллегии адвокатов Марии Макеевой.

Сильно разочаровывать подписчиков адвокат не стала, заметил aif.by. По общему правилу вернуть девичью фамилию при расторжении брака можно в обычном порядке, ничего в этом плане не изменилось. Для этого необходимо указать соответствующую просьбу в заявлении о расторжении брака.

Если же по каким-то причинам это не было сделано сразу, можно обратиться в органы ЗАГСа по месту жительства с заявлением уже после регистрации развода, и фамилию вернут.

Однако, как и в любом правиле, есть исключения. По словам Макеевой, в определённых случаях в возвращении «добрачной» фамилии могут и отказать:

Подозрение в совершении преступления : Если на момент подачи заявления женщина подозревается в совершении преступления, в отношении её возбуждено уголовное дело, применена мера пресечения, а также имеется непогашенная/неснятая судимость.

Отсутствие записей в ЗАГСе : о рождении заявителя ((при смене фамилии, имени, отчества, полученных при рождении). Исключение: если регистрация рождения производилась за границей.

о заключении брака (при смене фамилии, выбранной при регистрации брака). Исключение: если регистрация брака производилась за границей.

о рождении ребёнка, если заявитель имеет несовершеннолетнего ребёнка. Исключение: если регистрация рождения ребёнка производилась за границей. Необоснованные доводы : В иных случаях, когда доводы заявителя будут признаны необоснованными.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что согласно подписанному Александром Лукашенко 17 февраля закону, в Беларуси пересмотрели наказания для 97 составов преступлений. Из них 65 дополнили «альтернативными, более мягкими видами наказаний» (по 24 преступлениям раньше лишение свободы было единственным возможным наказанием), еще по 32 составам изменили размеры наказаний.

В Беларуси поменяли наказания для 97 видов преступлений. Для кого отменили тюремное заключение?