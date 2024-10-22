Адвокат рассказала, какой штраф грозит в Беларуси за выброшенного на улицу кота или собаку

Опубликовано: 22.10.2024 15:48 , Обновлено: 22.10.2024

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Ольга Кондаревич рассказала, какой штраф грозит белорусам, если те по какой-то причине передумали ухаживать за котом или собакой и выбросили их на улицу. Оказывается, такой поступок относится к категории жестокого обращения с животными, и за него могут привлечь к административной ответственности.

“Наш сосед выбросил кота на улицу. Все вокруг знают, что это его питомец. Подскажите, а можно нерадивого хозяина привлечь к ответственности за это?” — с таким вопросом в редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Минского района.

Адвокат Ольга Кондаревич пояснила, что за избавление от животного, согласно ч.2 ст. 16.29 КоАП РБ, мужчине грозит штраф от 10 до 30 БВ (на сегодняшний день это 400-1200 белорусских рублей). Вместе с тем юрист рассказала, что под “избавлением от животного” понимается прекращение содержания кота или собаки без передачи их новым владельцам, а также сдача в приют. Более того, “административку” выпишут в случае, если питомец пропал, но хозяин в течение трёх суток не подал заявление в организацию, которая занимается регистрацией кошек и собак.

Адвокат объяснила: чтобы привлечь нерадивого хозяина к ответственности, нужно написать заявление и обратиться в соответствующий исполком или администрацию района в городе. К нему можно приложить доказательства, которые подтверждали бы, что именно этот кот жил у соседей и что теперь они прекратили его содержать. Или, например, указать свидетелей, которые могут это подтвердить, передала газета “Аргументы и факты”.

“Протоколы о данном административном правонарушении уполномочены составлять должностные лица сельских, посёлковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администрации районов в городах”, — подытожила Ольга Кондаревич. Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома рассказали, когда занятие квадробингом может привести к административной и уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что такое увлечение, “в целом, не несет какого-либо правонарушения или преступления”. Но есть нюанс.

В милиции рассказали белорусам, когда квадроберам грозит штраф до 1200 рублей, а когда — «уголовка»