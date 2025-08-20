Адвокат рассказала, что делать белорусам, если на работе дали "неправдивую" характеристику
Минский адвокат Инесса Ловягина объяснила, что делать, если вам дали характеристику с места работы, но вы считаете, что в ней указали неправдивые сведения.
По словам специалист, документ можно оспорить в судебном порядке. То есть, обратиться в суд и потребовать опровержения “порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений”.
Если наниматель не докажет, что сведения в характеристике правдивы, он будет обязан их опровергнуть, заменить или отозвать документ (в зависимости от решения суда), заявила Инесса Ловягина в видео госагентства БелТА.
Также, по словам адвоката, кроме опровержения белорусы имеют право потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда.
Ранее Telegraf.news писал, что наверняка многих белорусов интересовал вопрос, можно ли не использовать перерыв для обеда и уходить с работы пораньше за счет этого. Адвокат юридической консультации Партизанского района Минска Андрей Марусев объяснил нюансы законодательства.
Можно ли работать без обеда и уходить пораньше? Адвокат объяснил белорусам