Адвокат объяснила, могут ли белоруски потребовать официальные алименты от мужей

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Опубликовано: 13.04.2026 10:24 , Обновлено: 13.04.2026

Могут ли белоруски потребовать официальные алименты на детей от своих мужей, не разводясь с ними? Юридические нюансы финансового содержания детей пояснила адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова.

Как пояснила адвокат, у белорусов есть право взыскать алименты на ребёнка - несовершеннолетнего или совершеннолетнего, но нуждающегося в помощи нетрудоспособного ребёнка - даже в период брака. Причём обязанность материально содержать своих детей, согласно белорусскому законодательству, лежит в равной степени и на отце, и на матери, то есть на алименты вправе рассчитывать оба родителя, в зависимости от складывающейся жизненной ситуации.

Если один из супругов уклоняется от своей законной обязанности по содержанию детей (а она прямо прописана в статье 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье), второй родитель вправе обратиться в суд. В этом случае суду будет не важно, состоят ли родители в браке или официально разведены - на обязанность материально содержать общего ребёнка юридический статус их отношений в данном случае никак не влияет.

“Лицо, имеющее право на получение алиментов, может в любое время с момента возникновения такого права обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от их уплаты в добровольном порядке”, - пояснила Виктория Романчикова.

Кстати, за уклонение от содержания несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей белорусов могут привлечь к ответственности - отправить на пару лет на общественные или исправительные работы или даже лишить свободы на год.

Кстати, с 1 января 2025 года белорусские власти разрешили оплачивать алименты собственными квадратными метрами, то есть родитель вправе передать своё жильё (или долю в праве собственности на него) в собственность ребёнка, если на это согласны оба родителя - отец и мать.

Белорусам разрешили платить алименты жильём. Это как?