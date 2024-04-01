А1 предложил белорусам раз и навсегда отказаться от платных подписок. Но за деньги

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Опубликовано: 01.04.2024 14:04 , Обновлено: 01.04.2024

Мобильный оператор А1 предложил белорусам новую услугу, благодаря которой можно избежать подписок на ненужные платные сервисы. И сделать для этого нужно всего ничего: оформить подписку на предложение "Подписки под контролем". То есть, опять же, заплатить.

На официальном сайте мобильного оператора говорится, что услуга позволит оформить “гарантированный контроль от намеренного или случайного подключения интернет-подписок, информационно-развлекательных сервисов и услуг». Стоит это 1,25 копеек в месяц.

Иногда люди признаются, что не знали о подключённых сервисах, пока баланс на телефоне не стал отчаянно “таять”. Тут и всплывают эти самые ненужные случайные подписки.

Речь идёт о контенте вроде эротики, анекдотов, простых игр и знакомств. Стоимость подобного “удовольствия” около 40 копеек в день, то есть в месяц может “набежать” около 12 белорусских рублей. Выходит, оформить услугу от А1 выгоднее?..

На сайте оператора перечислены более 30 сервисов, которые будут заблокированы при подключении на услугу “Подписки под контролем”. Среди них, например, есть такие как:

сервис “Караоке”;

“Уроки русского”;

“Мобильные вакансии”;

“Фанбокс рассказы для взрослых” и т.д.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские мобильные операторы с 1 апреля ввели изменения, которые повлияли на стоимость услуг связи и интернета. И если у одних появится больше доступного трафика, то другим придётся раскошелиться на звонки.

Например, А1 в Беларуси с 1 апреля [link href=“https://www.a1.by/medias/sys_master/images/h76/h42/9349297799198.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] изменил [/link] цену на фиксированную связь для физлиц и компаний, а также поднял стоимость кабельного ТВ для юрлиц. Важно уточнить, что это архивные тарифные планы, поэтому они недоступны новым клиентам А1. В среднем стоимость выросла примерно на 3-6 белорусских рублей.

Мобильные операторы Беларуси повысили тарифы. За что придётся платить больше с 1 апреля?